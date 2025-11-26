Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
26. 11. 2025,
16.35

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
mačka pes Indonezija Džakarta zaščita živali

Sreda, 26. 11. 2025, 16.35

31 minut

Džakarta prepoveduje uživanje mesa psov in mačk

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
mačka v škatli | Borci za pravice živali so odločitev guvernerja Džakarte glede prepovedi prodaje in uživanja mesa psov, mačk in netopirjev pozdravili kot korak v pravo smer. | Foto Shutterstock

Borci za pravice živali so odločitev guvernerja Džakarte glede prepovedi prodaje in uživanja mesa psov, mačk in netopirjev pozdravili kot korak v pravo smer.

Foto: Shutterstock

V indonezijski prestolnici Džakarta bodo prepovedali prodajo in uživanje mesa psov, mačk in netopirjev. Guverner mesta se je za to odločil po vztrajnem lobiranju borcev za zaščito živali, po lastnih trditvah pa v prizadevanjih za omejitev širjenja stekline, ki naj bi jo prenašale te živali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner indonezijske prestolnice Pramono Anung je na družbenih omrežjih v torek sporočil, da je podpisal ustrezen odlok. Uveljavili ga bodo čez pol leta, ko bo minilo prehodno obdobje. Za kršitelje predvideva kazni od pisnih opozoril do odvzema poslovne licence.

Guverner je pojasnil, da bo prepoved prodaje veljala za žive živali, njihovo meso ter druge surove ali predelane proizvode, namenjene za prehrano ljudi.

Indonezija sicer sodi v peščico držav, kjer je še vedno dovoljena prodaja mesa psov in mačk. Kampanje proti tej praksi so v Indoneziji pridobile na veljavi, saj so nekatera mesta v zadnjih letih na lokalni ravni že uvedla prepovedi trgovanja z njim.

Korak v pravo smer

Borci za pravice živali so odločitev guvernerja Džakarte pozdravili kot korak v pravo smer. Izpostavili so, da je ta politika v skladu z ustavnim mandatom, katerega cilj je zaščita vseh Indonezijcev in sprememba Indonezije v pravično in civilizirano državo.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je sicer v Indoneziji za posledicami stekline umrlo 25 ljudi.

V večinsko muslimanski državi veljajo psi na splošno za nečiste živali in so zato le redko hišni ljubljenčki, medtem ko za nekatere njihovo meso še vedno velja za specialiteto. Še vedno ga uživajo tudi v nekaterih drugih azijskih državah, še poroča AFP.

mačka pes Indonezija Džakarta zaščita živali
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.