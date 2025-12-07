Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tragedija na Zakintosu: pitbul napadel dveletnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl

Grški otok Zakintos, priljubljena turistična destinacija, je pretresla grozljiva tragedija. Dveletni deček je umrl po tem, ko ga je napadel pes pasme pitbul. Po poročanju tujih medijev je bil otrok doma s starši, ki so jima zaradi suma malomarnosti že odvzeli prostost.

Do tragičnega dogodka je prišlo, ko se je dveletni otrok skupaj z očetom in materjo vrnil z nakupovanja domov. Malček je za trenutek izkoristil nepazljivost svojih staršev in odkorakal preblizu psa, ki je bil sicer privezan. Ta je planil na otroka in ga močno poškodoval po obrazu in glavi, poroča britanski Daily Mail.

Kljub hitremu posredovanju reševalcev in prevozu v splošno bolnišnico na Zakintosu mu zdravniki niso mogli več pomagati.

Preiskava za ugotavljanje vseh okoliščin tragičnega dogodka je v teku, je za britanski tabloid The Sun povedal neimenovani vir. "Malček se je igral na dvorišču hiše, ko ga je napadel pes," je za The Sun povedal vir iz preiskave. "Zdi se, da se je pitbul, medtem ko je bil privezan na steno, preveč približal otroku in skočil nanj," je dejal.

Oblasti so še izvedele, da je bil pes potepuški in da ga je omenjena družina blizu njihovega doma našla dva meseca prej. Odločili so se, da ga bodo vzeli k sebi, dokler ne bi našli ustreznega posvojitelja.

