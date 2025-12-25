Četrtek, 25. 12. 2025, 14.54
40 minut
V Turčiji prijeli več kot sto domnevnih članov Islamske države
Turške oblasti so prijele več kot sto domnevnih pripadnikov skrajne skupine Islamska država (IS), osumljenih načrtovanja napadov na praznične dogodke ob koncu leta, so danes sporočili z urada generalnega tožilca v Istanbulu.
Kot so pojasnili, je tožilstvo na podlagi obveščevalnih podatkov odredilo prijetje skupno 137 oseb, od katerih so jih do zdaj aretirali 115.
Turčija si s Sirijo, kjer so džihadistične skupine še vedno aktivne in kjer je domnevni borec IS nedavno ubil ameriška vojaka, deli približno 900 kilometrov dolgo mejo. IS je v preteklosti v državi med drugim nadzorovala regijo Palmira, preden jo je leta 2019 premagala mednarodna koalicija. Kljub porazu njeni borci še naprej izvajajo občasne napade.