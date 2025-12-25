Turške oblasti so prijele več kot sto domnevnih pripadnikov skrajne skupine Islamska država (IS), osumljenih načrtovanja napadov na praznične dogodke ob koncu leta, so danes sporočili z urada generalnega tožilca v Istanbulu.

Kot so pojasnili, je tožilstvo na podlagi obveščevalnih podatkov odredilo prijetje skupno 137 oseb, od katerih so jih do zdaj aretirali 115.

Turčija si s Sirijo, kjer so džihadistične skupine še vedno aktivne in kjer je domnevni borec IS nedavno ubil ameriška vojaka, deli približno 900 kilometrov dolgo mejo. IS je v preteklosti v državi med drugim nadzorovala regijo Palmira, preden jo je leta 2019 premagala mednarodna koalicija. Kljub porazu njeni borci še naprej izvajajo občasne napade.