Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
25. 12. 2025,
14.54

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Islamska država napad aretacija policija Istanbul Turčija

Četrtek, 25. 12. 2025, 14.54

40 minut

V Turčiji prijeli več kot sto domnevnih članov Islamske države

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
turška policija | Racije so izvedli na 124 naslovih v Istanbulu, pri čemer so zasegli orožje, strelivo in dokumente, poroča britanski BBC. | Foto Shutterstock

Racije so izvedli na 124 naslovih v Istanbulu, pri čemer so zasegli orožje, strelivo in dokumente, poroča britanski BBC.

Foto: Shutterstock

Turške oblasti so prijele več kot sto domnevnih pripadnikov skrajne skupine Islamska država (IS), osumljenih načrtovanja napadov na praznične dogodke ob koncu leta, so danes sporočili z urada generalnega tožilca v Istanbulu.

Kot so pojasnili, je tožilstvo na podlagi obveščevalnih podatkov odredilo prijetje skupno 137 oseb, od katerih so jih do zdaj aretirali 115.

Turčija si s Sirijo, kjer so džihadistične skupine še vedno aktivne in kjer je domnevni borec IS nedavno ubil ameriška vojaka, deli približno 900 kilometrov dolgo mejo. IS je v preteklosti v državi med drugim nadzorovala regijo Palmira, preden jo je leta 2019 premagala mednarodna koalicija. Kljub porazu njeni borci še naprej izvajajo občasne napade.

Samo Pogorelc
Novice Mladoletniku za napad na ribniškega župana delo v splošno korist
Ukrajina, ukrajinski vojak, ukrajinska vojska
Novice Ukrajinci: Da bi ohranili življenja naših vojakov, se umikamo
Donald Trump in Jeffrey Epstein
Novice Pravosodno ministrstvo ZDA objavilo nove Epsteinove dosjeje
norveška vojska
Novice Norveška na trnih: v pripravi načrt za evakuacijo civilistov v primeru ruskega napada
Islamska država napad aretacija policija Istanbul Turčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.