R. K., STA

Torek,
23. 12. 2025,
13.29

Pravosodno ministrstvo ZDA objavilo nove Epsteinove dosjeje

Donald Trump in Jeffrey Epstein | Kritiki so opozorili, da so številni objavljeni dokumenti popolnoma počrnjeni in da namen njihove objave ni jasen. | Foto Guliverimage

Kritiki so opozorili, da so številni objavljeni dokumenti popolnoma počrnjeni in da namen njihove objave ni jasen.

Foto: Guliverimage

Ameriško ministrstvo za pravosodje je danes objavilo nadaljnjih najmanj osem tisoč dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, kar je največ doslej. Med gradivom, ki ob pisnih dokumentih vključuje tudi video- in zvočne posnetke, je med drugim fotografija Epsteinovega potnega lista, izdanega leta 1985, poroča britanski BBC.

Ministrstvo, ki se je zaradi petkove pomanjkljive objave Epsteinovih dosjejev znova znašlo pod plazom kritik, je sicer na svoji spletni strani objavilo okoli 11 tisoč povezav do novih dokumentov, vendar nekatere od teh po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ne vodijo nikamor.

Ministrstvo za pravosodje je do zakonsko določenega roka v petek objavilo le okoli deset odstotkov dosjejev o Epsteinu, ki jih ima v lasti, od tega le pet odstotkov še neobjavljenih.

Počrnili in odstranili več deset dokumentov

Kritiki so opozorili, da so številni objavljeni dokumenti popolnoma počrnjeni in da namen njihove objave ni jasen. Obenem naj bi ministrstvo brez pojasnila odstranilo več deset dokumentov. Tudi žrtve Epsteinovih zlorab so izpostavile, da je vlada predsednika Donalda Trumpa objavila le del gradiva in da je to polno nepojasnjenih izbrisov.

V luči tega je vodja demokratske senatne manjšine Chuck Schumer, ki je pomanjkljive objave dokumentov označil za očitno prikrivanje, predlagal resolucijo za sprejem pravnih ukrepov proti pravosodnemu ministrstvu. Pobudnika objave dosjejev in zakona, ki je zahteval objavo Epsteinovih dosjejev, demokratski kongresnik Ro Khanna in njegov republikanski kolega Thomas Massie, pa sta napovedala ukrepanje zoper pravosodno ministrico Pam Bondi.

