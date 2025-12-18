Ikona se vrača: zakaj novi Renault 5 E-Tech electric hitro osvaja poglede?

Ali ima vse, kar potrebuje, da postane eden bolj priljubljenih električnih avtomobilov pri nas?

Renault 5 se po več kot treh desetletjih vrača na ceste – tokrat kot popolnoma električni model. V Ljubljani ga že srečujemo v prometu, zanimanje pa je večje, kot bi ga pričakovali pri še enem kompaktnem električnem avtomobilu. Novi Renault 5 E-Tech electric ne stavi zgolj na tehnologijo, temveč tudi na čustva, in pri tem odlično združi oboje.

Prerojena ikona, ki takoj pritegne poglede

Prva stvar, ki jo opazimo pri Renaultu 5 E-Tech electric, je njegova oblika. Novi model ni zgolj retro navdahnjen, temveč z veliko mero spoštovanja reinterpretira original. Silhueta je kompaktna in jasna, proporci harmonični, oblikovni detajli pa delujejo igrivo, a ne po vsej sili nostalgično.

Značilni svetlobni podpis spredaj spominja na originalne žaromete, a je izveden sodobno in tehnološko. Posebnost je tudi svetlobni indikator napolnjenosti na pokrovu motorja – detajl, ki ne kriči po pozornosti, a jasno sporoča, da gre za električni avtomobil nove generacije.

Za slovenski trg ima Renault 5 še dodaten pomen. Originalni model so namreč izdelovali tudi v Novem mestu, zato novi Renault 5 pri marsikom ne vzbudi le zanimanja, temveč tudi občutek lokalne povezanosti z avtomobilsko zgodovino.

Nova platforma AmpR Small

Pod prepoznavno karoserijo se skriva nova električna platforma AmpR Small, razvita posebej za manjša električna vozila. Ne gre za prilagoditev obstoječe arhitekture, temveč za osnovo, ki omogoča optimalno razporeditev mase, nizko težišče in boljšo vozno dinamiko.

V praksi to pomeni, da Renault 5 E-Tech electric deluje lahkotno in stabilno. Volan je natančen, odzivi so hitri, avtomobil pa daje občutek nadzora, ki ga pri mestnih električnih modelih pogosto pogrešamo. Dobro se znajde tako v mestnem prometu kot na regionalnih cestah, kjer ne deluje negotovo ali premehko.

Hkrati je vožnja udobna. Podvozje učinkovito blaži neravnine, kabina ostaja mirna, celoten vtis pa sproščen. To je pomembno, saj bo za marsikoga Renault 5 E-Tech electric več kot le drugi avtomobil v gospodinjstvu.

Obračalni krog, ki ga bomo zelo cenili

Ena izmed lastnosti, ki se izkaže že po nekaj kilometrih, preživetih v Renault 5 E-Tech electric, je obračalni krog. S premerom le 10,3 metra je manevriranje v ozkih ulicah, na parkiriščih ali v starih mestnih jedrih enostavno.

Gre za prednost, ki se na tehničnem listu morda ne zdi ključna, v vsakodnevni uporabi pa naredi veliko razliko. Avtomobil je okreten, prijazen in ne zahteva prilagajanja – tudi od manj izkušenih voznikov.

Dva baterijska sklopa, dva značaja uporabe

Renault 5 E-Tech electric je na voljo z dvema baterijama: 40 kWh in 52 kWh. Večja omogoča doseg do 410 kilometrov po standardu WLTP, kar pomeni, da brez težav pokrije vsakodnevne vožnje, pa tudi daljše izlete po Sloveniji ali v sosednje države.

Manjša baterija bo povsem zadostovala za mestno in primestno rabo, večja pa nagovarja tiste, ki si želijo več svobode in manj pogostega polnjenja. Pomembno je, da Renault tukaj ne vsiljuje ene same rešitve, temveč omogoča izbiro glede na način uporabe.

Varnost na ravni večjih avtomobilov

Renault ostaja zvest svoji tradiciji na področju varnosti. Renault 5 E-Tech electric je opremljen s kar 25 asistenčnimi sistemi, ki skrbijo za varnost potnikov in drugih udeležencev v prometu.

Med njimi so samodejno zaviranje v sili – tudi pri vzvratni vožnji –, senzorji spredaj in zadaj s funkcijo popravljanja smeri v sili ter sistem za zavarovan izstop potnikov, ki preprečuje odpiranje vrat ob prihodu vozila od zadaj. Posebej izstopa tudi sistem samodejnega zaviranja po nesreči, ki po prvem trku samodejno blokira zavore in zmanjša tveganje za sekundarne trke.

Prostornost, ki preseneti

Čeprav gre za kompakten avtomobil, Renault 5 E-Tech electric preseneti z notranjim prostorom. Medosna razdalja 2,54 metra in stalna višina stropa omogočata dovolj prostora za štiri odrasle potnike. Spredaj je kabina široka 1,38 metra, zadaj 1,36 metra, kar je v tem razredu nadpovprečno.

Prtljažnik zadošča za uporabo, ko gre za vsakodnevne opravke, nakupovanje ali izlet. Avtomobil tako ni omejen zgolj na urbano rabo, temveč se brez težav znajde tudi v bolj raznolikih scenarijih.

Nepogrešljiv multimedijski sistem

Notranjost zaznamuje multimedijski sistem openR link z vgrajenim Googlom. Navigacija Google Maps, glasovno upravljanje Google Assistant in dostop do aplikacij prek Google Play so integrirani pregledno in intuitivno.

Sistem deluje hitro in zanesljivo, uporabniški vmesnik pa je podoben uporabi pametnega telefona ali tablice. To pomeni manj učenja in manj frustracij – lastnost, ki jo bodo cenili tako tehnološko vešči kot tudi manj zahtevni uporabniki.

Polnjenje brez zapletov

Renault 5 E-Tech electric omogoča dvosmerno polnjenje z izmeničnim tokom moči 11 kilovatov ter hitro polnjenje z enosmernim tokom do sto kilovatov. To pomeni, da je primeren tako za domače polnjenje kot za hitre postanke na daljših poteh.

Električni načrtovalnik poti Electric Route Planner dodatno poenostavi uporabo, saj samodejno predlaga postanke za polnjenje glede na stanje baterije. Električna mobilnost tukaj ne zahteva posebnega prilagajanja.

Avtomobil z značajem

Renault 5 E-Tech electric ni brezoseben izdelek. Z raznoliko paleto barv, platišč in dodatkov omogoča osebno prilagoditev, ki poudari njegov značaj. Avtomobil ima jasno identiteto in deluje zelo samozavestno.

Renault 5 E-Tech electric je eden tistih avtomobilov, ki nagovarjajo tako razum kot čustva. Z atraktivno obliko, prepričljivo vozno dinamiko, dobrim dosegom in sodobno tehnologijo ponuja več, kot bi pričakovali od kompaktnega električnega modela. Je zelo resen kandidat za tiste, ki iščejo električni avtomobil z osebnostjo – in brez občutka, da so se morali pri tem odpovedati uporabnosti.