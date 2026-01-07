Mate Rimac, izvršni direktor Bugattija in Rimac Automobili, se je v snegu pozabaval s prototipom novega modela tourbillon.

Bugatti že izdeluje prve primerke novega superšportnika tourbillon, ki bo nasledil chirona. Izdelali jih bodo 250, kupcem pa jih bodo začeli prodajati letos. Osnova pogona je 8,5-litrski motor V16, ki so mu dodali še tri elektromotorje. Sistemska moč pogona je 1.800 "konjev" in 1.985 newtonmetrov navora. Tourbillon ima štirikolesni pogon.

Mate Rimac, ki je izvršni direktor Bugattija, se je na zasneženem parkirišču pred poslopjem Rimac Automobili pri Zagrebu pošteno pozabaval. "Očitno se bo v snegu dobro odrezal," je zapisal po snežnih vragolijah z avtomobilom, ki stane vsaj približno štiri milijone evrov.

Video – Mate Rimac in zabava z bugattijem

Foto – takšen je bugatti tourbillon

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti Foto: Bugatti