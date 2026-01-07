Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
7. 1. 2026,
16.14

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Bugatti Tourbillon Mate Rimac Bugatti

Sreda, 7. 1. 2026, 16.14

52 minut

Bugatti Tourbillon

Nora zabava pri Zagrebu: Mate Rimac si je privoščil snežni ples z izjemnim bugattijem

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Mate Rimac bugatti | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Mate Rimac, izvršni direktor Bugattija in Rimac Automobili, se je v snegu pozabaval s prototipom novega modela tourbillon.

Bugatti tourbillon
Avtomoto Bugatti tourbillon – avtomobil astronomskih presežkov tudi pri ceni in dodatni opremi

Bugatti že izdeluje prve primerke novega superšportnika tourbillon, ki bo nasledil chirona. Izdelali jih bodo 250, kupcem pa jih bodo začeli prodajati letos. Osnova pogona je 8,5-litrski motor V16, ki so mu dodali še tri elektromotorje. Sistemska moč pogona je 1.800 "konjev" in 1.985 newtonmetrov navora. Tourbillon ima štirikolesni pogon.

Mate Rimac, ki je izvršni direktor Bugattija, se je na zasneženem parkirišču pred poslopjem Rimac Automobili pri Zagrebu pošteno pozabaval. "Očitno se bo v snegu dobro odrezal," je zapisal po snežnih vragolijah z avtomobilom, ki stane vsaj približno štiri milijone evrov.

Video – Mate Rimac in zabava z bugattijem

Foto – takšen je bugatti tourbillon

Bugatti tourbillon | Foto: Bugatti Foto: Bugatti

Bugatti tourbillon | Foto: Bugatti Foto: Bugatti Bugatti tourbillon | Foto: Bugatti Foto: Bugatti

Bugatti Tourbillon Mate Rimac Bugatti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.