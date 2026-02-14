Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Bugatti je z modelom tourbillon ustvaril nekaj, česar v avtomobilski industriji še nismo videli: povsem mehanski instrumentni sklop z več kot 650 posameznimi deli, razvit v sodelovanju s švicarskimi urarskimi mojstri. V času digitalnih zaslonov in vseprisotnih grafik je tourbillon dokaz, da je analogna mehanika lahko vrhunec prestiža – in trajnosti.

Bugatti tourbillon ni le naslednik chirona, temveč filozofski preobrat znamke. Namesto da bi notranjost zapolnil z velikimi zasloni, se je Bugatti odločil za povsem analogni instrumentni sklop. Ta je nastal v sodelovanju s švicarskim podjetjem Concepto, specializiranim za najzahtevnejše mehanske urne mehanizme visoke urarske umetnosti (haute horlogerie).

Ime modela ni naključno. Tourbillon je urarski mehanizem, patentiran leta 1801, ki odpravlja vpliv gravitacije na natančnost ure. Medtem ko so bili prejšnji bugattiji poimenovani po dirkačih, novi model nosi ime po tehnični inovaciji – simbolu mehanske popolnosti in brezčasnosti.

Bugatti tourbillon | Foto: Bugatti Foto: Bugatti

650 delov je ročno sestavljenih

Instrumentni sklop sestavlja več kot 650 individualnih komponent, ki so ročno sestavljene po tradicionalnih urarskih metodah. Vsaka izvedba je kupcu predstavljena v fizični obliki, ne zgolj kot digitalni prikaz. Personalizacija poteka podobno kot pri naročilu unikatne ročne ure. Posebnost niso le estetski detajli. Funkcionalni rubini služijo kot ležaji za zmanjšanje trenja, safirno steklo ščiti občutljive komponente, zobniki pa so razviti izključno za ta model.

Mehanska ura, ki mora zdržati 400 kilometrov na uro

Največji izziv ni bil dizajn, temveč združitev mehanske natančnosti z avtomobilsko elektroniko. Vezja, senzorji in LED-komponente so morali biti vključeni v arhitekturo, ki izhaja iz čiste mehanske tradicije.

Poleg tega mora instrumentni sklop prenesti:

  • visoke pospeške,
  • vibracije,
  • temperaturna nihanja in
  • dolgotrajne obremenitve.

Ker klasična urarska orodja zaradi velikosti komponent niso bila uporabna, je Concepto razvil povsem nove proizvodne postopke in orodja.

Fiksno središče volana

Središče kabine dodatno poudari poseben volan s fiksnim osrednjim delom. Obroč volana se vrti okoli nepremičnega centra, zato merilniki ostanejo vidni ves čas in jih kraki ne zakrivajo. Instrumentni sklop tako postane osrednji element voznikove izkušnje.

Čeprav je sklop povsem analogen, združuje tradicionalno mehansko prikazovanje s sodobnim elektronskim zajemom podatkov. Gre za hibrid med klasično obrtjo in vrhunsko avtomobilsko tehnologijo.

Bugatti s tourbillonom jasno sporoča: razkošje prihodnosti ni nujno digitalno. V svetu, kjer zasloni zastarajo v nekaj letih, je mehanski instrumentni sklop zasnovan tako, da bi lahko deloval desetletja, morda celo stoletja. Tourbillon tako ni le hiperšportni avtomobil, temveč tudi poklon mehanski brezčasnosti.

