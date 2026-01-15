Fotografi so na slavnostnem koncertu Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu z naslovom Glasba kliče ujeli tudi enega izmed najbogatejših Hrvatov Mateja Rimca, ki se je prireditve udeležil v družbi novega dekleta Barbare Kotarski.

Koncerta, ki obeležuje 200. obletnico Hrvaške glasbene akademije in označuje vstop v zadnje leto obnove Hrvaške glasbene akademije, se je udeležil tudi eden izmed najbogatejših Hrvatov in ustanovitelj podjetja Rimac Automobili Mate Rimac, ki pa je na večerno slovesnost prišel v družbi novega dekleta.

38-letni Mate Rimac se je sredinega koncerta v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu udeležil v družbi lepotice, s katero sta se v eni izmed lož držala tudi za roke. In kdo je njegova nova izbranka, potem ko se je hrvaški avtomobilski vizionar sredi leta 2024 po treh letih ločil od nekdanje žene Katarine Lovrić?

Kotarski poudarja svoje humanitarno delo in prostovoljstvo

Gre za 28-letno Barbaro Kotarski, ki prihaja iz Samoborja in ji na družbenem omrežju Instagram sledi okoli 16 tisoč ljudi. Na svojem profilu hrvaška lepotica izpostavlja humanitarno dejavnost in prostovoljstvo, pa tudi izkušnje z delom z otroki v Tanzaniji, kjer je sodelovala v prostovoljnih projektih. Hrvatica je iz poslovne ekonomije diplomirala na Reki, delala je tudi kot model ter se pri 21 letih zaradi dela za pol leta preselila v Istanbul, je poročal 24sata.

Med drugim je Kotarski leta 2024 izdala knjigo Together we can reach the stars, od katere je ves dobiček namenila izobraževanju revnih tanzanijskih študentov. "V kakšno čast mi je, da se ukvarjam s stvarmi, ki jih imam rada, hkrati pa vplivam na življenja drugih," je zapisala o svojem delu.

"V teh šestih mesecih ne morem reči, da sem veliko zaslužila, so pa izkušnje, ki sem jih pridobila, zame veliko bolj dragocene. Pridobila sem samozavest, spoznala čudovite ljudi, s katerimi sem še danes pogodbeno povezana," je Kotarski o izkušnji dela v Turčiji leta 2022 povedala za revijo Divi.

Rimac, ki se je s svojo nekdanjo ženo ločil leta 2024, je vse od takrat do zdaj, ko je očitno naredil izjemo, svoje zasebno življenje skrbno varoval pred očmi javnosti.