Zagreb že preizkuša robotaksije: kmalu tudi pri nas?

V Zagrebu se na cestah že vozijo avtomobili, ki jih – vsaj na testnih vožnjah – ne vodi človek. Med prometom in semaforji ekipa zbira podatke, preverja odzive vozil in pripravlja teren za naslednji korak: plačljive vožnje.

Hrvaško tehnološko podjetje Verne Mateja Rimca je danes napovedalo strateško partnerstvo z Uberjem in kitajsko družbo Pony.ai. Cilj sodelovanja je vzpostaviti prvo komercialno storitev robotaksijev v Evropi, najprej prav v Zagrebu. Pony.ai bo zagotavljal sistem za avtonomno vožnjo, Verne bo lastnik flote in operater storitve, Uber pa bo storitev vključil v svojo globalno mrežo naročanja prevozov, so sporočili iz podjetja Verne.

Testiranja v Zagrebu že potekajo

V okviru sodelovanja so podjetja že začela testiranja na cestah v Zagrebu. Ker že potekajo tudi priprave na uvedbo plačljivih voženj, se Zagreb uveljavlja kot prvi trg za komercialno storitev robotaksijev v Evropi.

Kmalu tudi v Sloveniji?

Podjetja želijo storitev sčasoma razširiti tudi na druga evropska mesta in trge, njihov načrt je širitev flote na več tisoč robotaksijev v prihodnjih letih. Uber namerava v okviru partnerstva investirati v Verne in podpirati nadaljnjo širitev kot strateški partner.

"S povezovanjem preverjene tehnologije avtonomne vožnje podjetja Pony.ai, operativnega in tržnega znanja Verna ter Uberjeve globalne platforme delamo pomemben korak k temu, da avtonomne vožnje postanejo dostopne več uporabnikom na več lokacijah," je sporočil izvršni direktor Uberja Dara Khosrowshahi in poudaril, da avtonomna mobilnost z močnim ekosistemom partnerstev lahko raste hitreje in učinkoviteje.