Domen Prevc nam je razkril, kam gre na dopust

Po naporni, a izjemno uspešni sezoni se naš smučarski skakalec s partnerko že ta konec tedna odpravlja na zasluženi oddih.

Za skakalcem Domnom Prevcem je sanjska sezona, a že razmišlja o naslednji. V intervjuju za Siol.net je povedal, da je imel po koncu sezone za zdaj le malo prostega časa, a se bo to kmalu spremenilo. S partnerko Špelo Ravnik se že ta konec tedna odpravljata na počitnice, in to v Afriko.

"V nedeljo potujem v Namibijo. Avto imam že rezerviran, pot sem tudi že določil," je povedal v intervjuju, "bo kar pestro. Predvsem bo šlo za dogodivščine in za to, da gre glava v drugo dimenzijo. Da jo malo prevetriš. To je pomembno, da se prestaviš in prideš nazaj s še večjim zagonom. Urnik bo natrpan."

