Avtor:
K. M.

Petek,
10. 4. 2026,
21.10

Osveženo pred

2 minuti

Stevanoviću čestitke politikov iz Srbije: "Srb na čelu slovenskega parlamenta"

Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske | Zoranu Stevanoviću je ob izvolitvi za predsednika DZ čestital tudi Milorad Dodik. | Foto Reuters

Zoranu Stevanoviću je ob izvolitvi za predsednika DZ čestital tudi Milorad Dodik.

Foto: Reuters

Zoran Stevanović, novoizvoljeni predsednik državnega zbora, je čestitke prejel tudi od srbskih politikov. Čestitala sta mu predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić in nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. Da je Stevanović postal predsednik državnega zbora, so poročali tudi številni srbski in hrvaški mediji, med njimi hrvaški Jutarnji list, ki je Stevanovića označil za antisistemskega desničarja.

"Čestitam Zoranu Stevanoviću. Želim mu veliko uspeha pri njegovem delu ter upam na naše uspešno in tesno sodelovanje v prihodnosti," je Ana Brnabić zapisala na omrežju X. 

Čestitke je Stevanović prejel tudi iz Republike Srbske od nekdanjega predsednika entitete BiH Milorada Dodika, ki se je prav tako oglasil na omrežju X. "Velik uspeh, prepoznana vizija in močna podpora. Čestitke, Zoran. Želim vam uspeha v tem pomembnem mandatu," je zapisal na omrežju X.

Srbski mediji: Srb na čelu slovenskega parlamenta 

O izvolitvi novega predsednika slovenskega parlamenta so pisali tudi številni srbski mediji. "Srb na čelu slovenskega parlamenta" je naslov članka na Blicu. 

Blic | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Članek na portalu Srbija Danas. 

Srbija Danas | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Hrvaški portal Jutarnji list je Stevanovića označil za antisistemskega desničarja. 

Jutarnji List | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Redna seja Državnega zbora
