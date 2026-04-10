Stevanoviću čestitke politikov iz Srbije: "Srb na čelu slovenskega parlamenta"

Zoran Stevanović, novoizvoljeni predsednik državnega zbora, je čestitke prejel tudi od srbskih politikov. Čestitala sta mu predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić in nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. Da je Stevanović postal predsednik državnega zbora, so poročali tudi številni srbski in hrvaški mediji, med njimi hrvaški Jutarnji list, ki je Stevanovića označil za antisistemskega desničarja.

"Čestitam Zoranu Stevanoviću. Želim mu veliko uspeha pri njegovem delu ter upam na naše uspešno in tesno sodelovanje v prihodnosti," je Ana Brnabić zapisala na omrežju X.

Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije. Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se našoj uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti. 🇷🇸🇸🇮 — Ana Brnabic (@anabrnabic) April 10, 2026

Čestitke je Stevanović prejel tudi iz Republike Srbske od nekdanjega predsednika entitete BiH Milorada Dodika, ki se je prav tako oglasil na omrežju X. "Velik uspeh, prepoznana vizija in močna podpora. Čestitke, Zoran. Želim vam uspeha v tem pomembnem mandatu," je zapisal na omrežju X.

Честитам Зорану Стевановићу избор на мјесто предсједника парламента Словеније.

Велики успјех, препозната визија и јака подршка! Честитам, Зоране, и желим Вам успјех у овом важном мандату! — Милорад Додик (@MiloradDodik) April 10, 2026

Srbski mediji: Srb na čelu slovenskega parlamenta

O izvolitvi novega predsednika slovenskega parlamenta so pisali tudi številni srbski mediji. "Srb na čelu slovenskega parlamenta" je naslov članka na Blicu.

Hrvaški portal Jutarnji list je Stevanovića označil za antisistemskega desničarja.

