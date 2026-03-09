Hrvaški mediji poročajo, da je v zagrebškem hostlu prišlo do poskusa posilstva. Napadeni Filipinec je tam bival več tednov, medtem ko je čakal na zaposlitev.

Dogodek se je sicer zgodil 23. decembra 2024 okoli treh zjutraj. Napadeni 37-letni Filipinec je po incidentu odšel na recepcijo hostla, vendar tam ni bilo zaposlenih. Zato je šel do vhoda, kjer je drugemu tujcu – prav tako gostu hostla – povedal, da je bil posiljen, in ga prosil, naj pokliče policijo.

Policisti so v sobi hostla, kjer so bili trije pogradi in kjer se je zgodil poskus posilstva, našli Nepalca, ga aretirali in odpeljali na policijsko postajo.

Obtoženi in žrtev se prej nista poznala, poročajo hrvaški mediji.

Zapor, psihiatrija in odškodnina

Zaradi poskusa posilstva 37-letnega Filipinca v sobi številka 4 enega izmed hostlov v središču Zagreba je zagrebško županijsko sodišče nepravnomočno obsodilo 26-letnega državljana Nepala na dve leti zapora. Sodišče mu je izreklo tudi obvezno psihiatrično zdravljenje v zaporu, poleg tega pa mora oškodovancu plačati 5 tisoč evrov odškodnine, čeprav je ta sprva zahteval 8.500 evrov.

Obtoženi je na začetku sojenja priznal krivdo, nato pa v svojem zagovoru dejal, da se dogodka pravzaprav ne spominja, ker je bil močno pijan. Pojasnil je, da je pred tem doživel neprijeten dogodek – nekdo mu je ukradel mobilni telefon in potni list, poleg tega pa naj bi ga nekdo tudi udaril v obraz.