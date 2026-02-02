Na Hrvaškem drama zaradi Thompsona. Rokometaši pogojevali udeležbo na sprejemu v Zagrebu.

Potem ko je vse kazalo, da bodo hrvaški rokometaši, ki so na evropskem prvenstvu v Herningu na Danskem osvojili bron, ostali brez sprejema na trgu Bana Jelačića v Zagrebu, saj se zagrebški župan ni strinjal z njihovo zahtevo po nastopu kotroverznega Marka Perkovića - Thompsona, je v zadevo posegla vlada. Sprejem zdaj očitno bo. Organizirala ga bo hrvaška vlada v soorganizaciji s Hrvaško rokometno zvezo, nastopil pa bo tudi Thompson.

Hrvaški rokometaši, ki so včeraj v Herningu na Danskem z zmago nad Islandijo (34:33) osvojili bronasto medaljo na evropskem prvenstvu, so danes okoli tretje ure zjutraj prileteli na zagrebško letališče, kjer jih je sprejel minister za turizem in šport Tonči Glavina. Opoldne jih čaka še sprejem pri predsedniku vlade Andreju Plenkoviću, nato pa naj bi ob 15. uri sledil slavnostni sprejem na Trgu bana Jelačića.

Foto: Guliverimage

A je najprej kazalo na to, da sprejema ne bo. Težava je nastala pri glasbenem programu, konkretno pri nastopu Marka Perkovića - Thompsona, enega najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, ki pa zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva velja za kontroverznega.

Mesto Zagreb je le nekaj minut po koncu tekme objavilo, da bosta na današnjem sprejemu nastopili glasbeni skupini Zaprešić Boys in Hrvatska ruža, medtem ko Thompsona na dogodek niso povabili.

To je razjezilo hrvaške rokometaše, ki vztrajajo pri Thompsonovem nastopu, saj je njegova pesem Ako ne znaš što je bilo neuradna himna reprezentance. Hrvaški župan Tomislav Tomašević njihovim željam ni nameraval ustreči, saj je že večkrat jasno povedal, da dokler bo on župan, Thompson v Zagrebu ne bo imel koncertov.

Foto: Guliverimage

Po poročanju hrvaških medijev so igralci že v nedeljo zvečer sporočili, da pri Thompsonu vztrajajo tudi za ceno tega, da uradnega sprejema sploh ne bo – vsaj ne v Zagrebu. To je malo pred 22. uro s sporočilom za javnost potrdila tudi Hrvaška rokometna zveza.

Thompsona so poklicali prek videoklica, skupaj zapeli njegovo pesem in ga povabili na sprejem. Kot poročajo Sportske novosti, je Thompson povabilo sprejel, a hkrati poudaril, da čaka uradno povabilo Hrvaške rokometne zveze.

Kot poročajo hrvaški mediji, sprejem v Zagrebu vendarle bo, le da bodo namesto ob 15. uri bronaste junake pozdravili ob 18. uri, na oder pa bo stopil tudi Thompson. To je potrdil tudi njegov menedžer. Sprejem bo organizirala hrvaška vlada v soorganizaciji s Hrvaško rokometno zvezo. "Mesto Zagreb je reklo 'NE' sprejemu, 'NE' rokometašem in 'NE' športu, vlada pa pravi 'DA'," je ob tem dejal minister Glavina.

Župan Zagreba bo ob 14. uri podal uradno izjavo



Tiskovna predstavnica Mestne občine Zagreb Dinka Živalj je v odzivu na napoved vlade o organizaciji sprejema poudarila, da je za vsako zasedbo javne površine potrebno soglasje Mestne občine Zagreb, ki pa ga vlada do zdaj še ni zaprosila. Zagrebaški župan Tomislav Tomašević bo o tej temi izjavo za medije podal ob 14. uri na mestni upravi, poroča hrvaški Index. Vlada je sklep, da prevzame organizacijo sprejema bronastih rokometašev v sodelovanju s Hrvaško rokometno zvezo, sprejela danes na telefonski seji. Kot so zapisali v vladnem sporočilu za javnost, gre za dogodek nacionalnega pomena, ne zgolj lokalnega. Pri odločitvi o organizaciji sprejema naj bi posebej upoštevali pričakovanja in želje številnih navijačev ter državljanov, ki želijo pozdraviti hrvaške rokometaše – kar se je po navedbah vlade jasno pokazalo tudi ob sprejemu 3. februarja 2025 po osvojitvi bronaste medalje na svetovnem prvenstvu. "Ker je mestna oblast sprva začela postopek organizacije sprejema brez kakršnih koli posvetovanj in dogovora z vlado, nato pa ga odpovedala, se je vlada odločila, da bo – v sodelovanju s Hrvaško rokometno zvezo – hrvaškim rokometašem in državljanom omogočila primerno proslavo še enega izjemnega dosežka hrvaškega športa. Sprejem bo organiziran v skladu z željami hrvaških rokometašev, zaradi katerih ljudje sploh prihajajo na sprejem," so še zapisali v sporočilu.

