Po daljšem deževnem obdobju je močan prodor podtalnice v Splitsko-dalmatinski županiji na površje prinesel večje število človeških ribic, je na družbenem omrežju Facebook sporočila hrvaška Javna ustanova More i krš.

Človeške ribice živijo v kraškem podzemlju, preživijo pa lahko le v popolni temi in stabilnih mikroklimatskih razmerah. Ko jih hudourniki prinesejo na površje, so izpostavljene številnim tveganjem, največjo grožnjo zanje pa predstavljajo bakterijske okužbe. Njihov organizem namreč ni prilagojen površinskim vodam in mikroorganizmom, zato je stik z njimi lahko usoden.

Zaradi omenjenih nevarnosti so v Javnem zavodu More i krš v sodelovanju s strokovnjaki rešili več deset človeških ribic. Vse so premestili v zagrebški živalski vrt, kjer jim bodo zagotovili pogoje, ki spominjajo na njihov naravni podzemni habitat, da bi omogočili njihovo preživetje.

"Ta dogodek potrjuje, kako občutljiv je kraški podzemni svet ter kako pomembna sta hiter odziv in sodelovanje med strokovnimi službami pri varovanju tega edinstvenega dinarskega endemita. Javni zavod More i krš še naprej spremlja stanje na terenu in aktivno deluje pri ohranjanju podzemnih ekosistemov," so še zapisali v objavi na omrežju Facebook.