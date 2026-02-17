Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
17. 2. 2026,
10.38

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Natisni članek
Zagreb človeška ribica poplave Dalmacija Hrvaška

Torek, 17. 2. 2026, 10.38

56 minut

Poplave v Dalmaciji na površje prinesle človeške ribice #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Po daljšem deževnem obdobju je močan prodor podtalnice v Splitsko-dalmatinski županiji na površje prinesel večje število človeških ribic, je na družbenem omrežju Facebook sporočila hrvaška Javna ustanova More i krš.

Človeške ribice živijo v kraškem podzemlju, preživijo pa lahko le v popolni temi in stabilnih mikroklimatskih razmerah. Ko jih hudourniki prinesejo na površje, so izpostavljene številnim tveganjem, največjo grožnjo zanje pa predstavljajo bakterijske okužbe. Njihov organizem namreč ni prilagojen površinskim vodam in mikroorganizmom, zato je stik z njimi lahko usoden.

Zaradi omenjenih nevarnosti so v Javnem zavodu More i krš v sodelovanju s strokovnjaki rešili več deset človeških ribic. Vse so premestili v zagrebški živalski vrt, kjer jim bodo zagotovili pogoje, ki spominjajo na njihov naravni podzemni habitat, da bi omogočili njihovo preživetje.

"Ta dogodek potrjuje, kako občutljiv je kraški podzemni svet ter kako pomembna sta hiter odziv in sodelovanje med strokovnimi službami pri varovanju tega edinstvenega dinarskega endemita. Javni zavod More i krš še naprej spremlja stanje na terenu in aktivno deluje pri ohranjanju podzemnih ekosistemov," so še zapisali v objavi na omrežju Facebook.

Piran, poplavljanje morja
Novice V Piranu opozarjajo na dodatno povišanje gladine morja
Guinnessova knjiga rekordov 2025
Trendi Tudi človeška ribica je svetovna rekorderka #video
Avtocesta pri Zagrebu
Novice Znane podrobnosti hude tragedije, državljani šokirani: "Ne glede na to, kdo je, je katastrofa"
Zagreb človeška ribica poplave Dalmacija Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.