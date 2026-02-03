Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
3. 2. 2026,
14.55

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kaznivo dejanje obtožbe posilstvo norveška princesa Mette-Marit Marius Borg Hoiby sodišče Oslo Norveška

Torek, 3. 2. 2026, 14.55

15 minut

Sin norveške princese ob začetku sojenja zanikal obtožbe o posilstvu

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marius Borg Hoiby | 29-letni Hoiby, ki se v 38 točkah med drugim sooča z obtožbami posilstva štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z drogami, se je sicer izrekel za krivega za nekatera manjša kazniva dejanja. | Foto Guliverimage

29-letni Hoiby, ki se v 38 točkah med drugim sooča z obtožbami posilstva štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z drogami, se je sicer izrekel za krivega za nekatera manjša kazniva dejanja.

Foto: Guliverimage

Na sodišču v Oslu se je danes začelo sojenje sinu norveške princese Mette-Marit zaradi obtožb posilstva. Marius Borg Hoiby se je ob začetku odmevnega procesa izrekel za nedolžnega po štirih točkah obtožnice o posilstvu, hkrati pa je po poročanju medijev priznal druge, manj resne obtožbe.

Marius Borg Hoiby, najstarejši sin soproge norveškega prestolonaslednika, je na vprašanje, ali priznava krivdo za posilstvo in spolni napad na več žensk, tiho odgovoril z "ne". Zanikal je tudi, da je med dejanji snemal domnevne žrtve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

29-letni Hoiby, ki se v 38 točkah med drugim sooča z obtožbami posilstva štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z drogami, se je sicer izrekel za krivega za nekatera manjša kazniva dejanja.

Na sodišču ne bo obravnavan drugače kot ostali smrtniki

Po branju obtožnice dopoldne naj bi prva domnevna žrtev posilstva popoldne pričala za zaprtimi vrati. Državni tožilec Sturla Henriksbo je za francosko tiskovno agencijo AFP pred začetkom sojenja povedal, da s Hoibyjem zaradi njegovih vezi s kraljevo družino ne bodo ravnali "niti bolj prizanesljivo niti bolj strogo".

Če bo spoznan za krivega, mu grozi 16 let zapora

Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 16 let zapora. Za sojenje, ki naj bi trajalo do sredine marca, v javnosti vlada veliko zanimanje.

Minuli konec tedna so Hoibyja ponovno aretirali, tokrat zaradi suma fizičnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, ter ga na zahtevo policije za štiri tedne pridržali "zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja". | Foto: Profimedia Minuli konec tedna so Hoibyja ponovno aretirali, tokrat zaradi suma fizičnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, ter ga na zahtevo policije za štiri tedne pridržali "zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja". Foto: Profimedia

Hoibyja so aretirali 4. avgusta 2024 zaradi suma, da je noč pred tem napadel svoje dekle. Nekaj dni pozneje je priznal, da je bil pod vplivom alkohola in kokaina ter pojasnil, da je imel duševne težave in da se že dolgo časa bori z odvisnostjo.

Štiri posilstva naj bi zgodila med letoma 2018 in 2024

Preiskava tega incidenta je razkrila vrsto drugih domnevnih kaznivih dejanj, vključno s posilstvi štirih žensk, medtem ko so spale ali so se pijane onesvestile, nekatere od njih pa je tudi posnel. Štiri posilstva naj bi se zgodila med letoma 2018 in 2024.

Januarja je policija proti njemu objavila še šest obtožb, vključno s kaznivim dejanjem, povezanim z mamili iz leta 2020, v katerem je priznal prevoz 3,5 kilograma marihuane.

Uradno ni član norveške kraljeve družine

Minuli konec tedna so Hoibyja ponovno aretirali, tokrat zaradi suma fizičnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, ter ga na zahtevo policije za štiri tedne pridržali "zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja".

Hoiby, ki uradno ni član norveške kraljeve družine, se je rodil v razmerju, ki ga je njegova mati Mette-Marit Tjessem Hoiby imela, preden se je poročila z norveškim prestolonaslednikom Haakonom.

Marius Borg Høiby
Novice Sin norveške prestolonaslednice obtožen posilstva štirih žensk
kaznivo dejanje obtožbe posilstvo norveška princesa Mette-Marit Marius Borg Hoiby sodišče Oslo Norveška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.