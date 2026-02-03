Na sodišču v Oslu se je danes začelo sojenje sinu norveške princese Mette-Marit zaradi obtožb posilstva. Marius Borg Hoiby se je ob začetku odmevnega procesa izrekel za nedolžnega po štirih točkah obtožnice o posilstvu, hkrati pa je po poročanju medijev priznal druge, manj resne obtožbe.

Marius Borg Hoiby, najstarejši sin soproge norveškega prestolonaslednika, je na vprašanje, ali priznava krivdo za posilstvo in spolni napad na več žensk, tiho odgovoril z "ne". Zanikal je tudi, da je med dejanji snemal domnevne žrtve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

29-letni Hoiby, ki se v 38 točkah med drugim sooča z obtožbami posilstva štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z drogami, se je sicer izrekel za krivega za nekatera manjša kazniva dejanja.

Na sodišču ne bo obravnavan drugače kot ostali smrtniki

Po branju obtožnice dopoldne naj bi prva domnevna žrtev posilstva popoldne pričala za zaprtimi vrati. Državni tožilec Sturla Henriksbo je za francosko tiskovno agencijo AFP pred začetkom sojenja povedal, da s Hoibyjem zaradi njegovih vezi s kraljevo družino ne bodo ravnali "niti bolj prizanesljivo niti bolj strogo".

Če bo spoznan za krivega, mu grozi 16 let zapora

Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 16 let zapora. Za sojenje, ki naj bi trajalo do sredine marca, v javnosti vlada veliko zanimanje.

Minuli konec tedna so Hoibyja ponovno aretirali, tokrat zaradi suma fizičnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, ter ga na zahtevo policije za štiri tedne pridržali "zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja". Foto: Profimedia

Hoibyja so aretirali 4. avgusta 2024 zaradi suma, da je noč pred tem napadel svoje dekle. Nekaj dni pozneje je priznal, da je bil pod vplivom alkohola in kokaina ter pojasnil, da je imel duševne težave in da se že dolgo časa bori z odvisnostjo.

Štiri posilstva naj bi zgodila med letoma 2018 in 2024

Preiskava tega incidenta je razkrila vrsto drugih domnevnih kaznivih dejanj, vključno s posilstvi štirih žensk, medtem ko so spale ali so se pijane onesvestile, nekatere od njih pa je tudi posnel. Štiri posilstva naj bi se zgodila med letoma 2018 in 2024.

Januarja je policija proti njemu objavila še šest obtožb, vključno s kaznivim dejanjem, povezanim z mamili iz leta 2020, v katerem je priznal prevoz 3,5 kilograma marihuane.

Uradno ni član norveške kraljeve družine

Hoiby, ki uradno ni član norveške kraljeve družine, se je rodil v razmerju, ki ga je njegova mati Mette-Marit Tjessem Hoiby imela, preden se je poročila z norveškim prestolonaslednikom Haakonom.