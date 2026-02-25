Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Sreda,
25. 2. 2026,
9.01

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
obtožbe posilstvo sojenje Russell Brand

Sreda, 25. 2. 2026, 9.01

1 ura, 11 minut

Russell Brand na sodišču zaradi novih obtožb o posilstvu

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Russell Brand | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Veliki Britaniji se je začelo sojenje igralcu in komiku Russllu Brandu, ki ga več žensk obtožuje spolnega nadlegovanja in celo posilstva.

Russell Brand je bil lani obtožen posilstva, spolnega napada, ki ne vključuje posilstva, oralnega posilstva ter še dveh spolnih napadov. Obtožnica se je nanašala na kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005 in v katera so bile vključene štiri ženske. 

Zdaj se je moral na sodišču v Londonu zagovarjati zaradi dveh novih obtožb posilstva in spolnega napada, ki naj bi se zgodili decembra lani.

Brand se je na sodišču pojavil v svojem značilnem slogu, odpeto srajco s tigrastim vzorcem in sončnimi očali, v roki pa je nosil Sveto pismo, iz katerega so kukali samolepilni listki.

Russell Brand | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Blagoslovljen"

Ko so ga novinarji pred stavbo vprašali, kako se počuti pred zaslišanjem, jim je na kratko odgovoril: "Blagoslovljen." Pred sodnikom je moral zgolj potrditi svojo identiteto, nato pa se je izrekel za nedolžnega vseh obtožb posilstva in spolnih napadov.

Sodna obravnava se bo nadaljevala prihodnji mesec, na kateri bodo odločali, ali je treba nadaljnje obtožbe združiti z novimi obtožbami. Zvezdnikov zagovornik je medtem sporočil, da Brand potrebuje več časa, da se odzove na najnovejše obtožbe proti njemu.

Glavno sojenje v zvezi s petimi prvotnimi obtožbami, ki so bile objavljene aprila lani, naj bi se začelo 16. junija 2026 in naj bi trajalo do pet tednov.

Preberite tudi:

Russell Brand, igralec
Trendi Igralec Russell Brand deležen novih obtožb posilstva in spolnih napadov
Russell Brand
Trendi Russell Brand obtožen posilstva
obtožbe posilstvo sojenje Russell Brand
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.