V Veliki Britaniji se je začelo sojenje igralcu in komiku Russllu Brandu, ki ga več žensk obtožuje spolnega nadlegovanja in celo posilstva.

Russell Brand je bil lani obtožen posilstva, spolnega napada, ki ne vključuje posilstva, oralnega posilstva ter še dveh spolnih napadov. Obtožnica se je nanašala na kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005 in v katera so bile vključene štiri ženske.

Zdaj se je moral na sodišču v Londonu zagovarjati zaradi dveh novih obtožb posilstva in spolnega napada, ki naj bi se zgodili decembra lani.

Brand se je na sodišču pojavil v svojem značilnem slogu, odpeto srajco s tigrastim vzorcem in sončnimi očali, v roki pa je nosil Sveto pismo, iz katerega so kukali samolepilni listki.

Foto: Guliverimage

"Blagoslovljen"

Ko so ga novinarji pred stavbo vprašali, kako se počuti pred zaslišanjem, jim je na kratko odgovoril: "Blagoslovljen." Pred sodnikom je moral zgolj potrditi svojo identiteto, nato pa se je izrekel za nedolžnega vseh obtožb posilstva in spolnih napadov.

Sodna obravnava se bo nadaljevala prihodnji mesec, na kateri bodo odločali, ali je treba nadaljnje obtožbe združiti z novimi obtožbami. Zvezdnikov zagovornik je medtem sporočil, da Brand potrebuje več časa, da se odzove na najnovejše obtožbe proti njemu.

Glavno sojenje v zvezi s petimi prvotnimi obtožbami, ki so bile objavljene aprila lani, naj bi se začelo 16. junija 2026 in naj bi trajalo do pet tednov.

Preberite tudi: