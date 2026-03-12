Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
12. 3. 2026,
10.59

Četrtek, 12. 3. 2026, 10.59

Na sojenju zaradi požara v Mercatorjevem skladišču v Zalogu oprostilna sodba

Avtorji:
Na. R., STA

Sodišče je Zavarovalnico Triglav glede 5,8-milijonskega premoženjskega zahtevka napotilo na pravdo. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo pa je že napovedalo, da se bo nanjo pritožilo.

Sodišče je Zavarovalnico Triglav glede 5,8-milijonskega premoženjskega zahtevka napotilo na pravdo. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo pa je že napovedalo, da se bo nanjo pritožilo.

Foto: Shutterstock

Ljubljansko okrožno sodišče je v sredo nekdanjemu odgovornemu podjetja Ceko IN Cirilu Cerarju izreklo oprostilno sodbo, danes poročajo časniki. Tožilstvo je Cerarju očitalo kaznivo dejanje ogrožanja varnosti zaradi požara, ki je leta 2015 zajel Mercatorjevo skladišče, povzročil devetmilijonsko škodo in terjal življenje delavca.

Mercatorjevo skladišče na Hladilniški poti v Zalogu je maja 2015 zagorelo med varjenjem novih vrat hladilnice, pri čemer se je sproščala vročina, ki se je prenesla na izolacijsko polnilo iz stiropora. Delavca podjetja Ceko IN, ki sta izvajala dela, sta požar poskusila pogasiti sama, vendar nista našla gasilnega aparata.

Eden od delavcev in 145 ljudi, ki so bili v tistem času v hladilnici, se je iz gorečega objekta rešilo. Drugi varilec je umrl zaradi vročine, sproščanja plinov in pomanjkanja kisika.

Izvedenki pritrdila tudi sodnica

Cerarja je med sojenjem najbolj razbremenila izvedenka za požarno varnost in varstvo pri delu Hava Avdić, ki je ugotovila, da je bil material panelne stene, ki je bila napolnjena z vnetljivim stiroporom, nejasno označen. Opozorila je tudi na to, da je pomemben del odgovornosti na lastniku oziroma upravljavcu objekta, ki bi moral izvajalce opozoriti na požarno nevarnost, poročajo Dnevnik, Večer in Slovenske novice.

Temu je ob izreku sodbe pritrdila tudi sodnica, ki je opozorila, da je šlo za sklop odgovornosti več dejavnikov, tudi Mercatorja.

Tožilka Anita Filipič je za Cerarja predlagala izrek pogojne kazni v višini 22 mesecev s preizkusno dobo treh let. Filipič je poudarila, da je Cerar ravnal zavestno malomarno, saj ni preveril, ali je struktura hladilnice gorljiva, in ni ustrezno usposobil svojih delavcev.

sojenje gašenje Zalog Mercator požar
