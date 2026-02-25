Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

25. 2. 2026,
14.44

Sreda, 25. 2. 2026, 14.44

23 minut

Petan in soobtoženi po 12 letih oproščeni obtožb v zadevi Terme Čatež

Na. R., STA

Odvetniki obtoženih so sodnici predlagali, da izreče oprostilno sodbo, saj so prepričani, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožnice. Sodnica je temu sledila ter vsem štirim obtoženim danes izrekla oprostilno sodbo. Državna tožilka je že napovedala pritožbo.

Odvetniki obtoženih so sodnici predlagali, da izreče oprostilno sodbo, saj so prepričani, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožnice. Sodnica je temu sledila ter vsem štirim obtoženim danes izrekla oprostilno sodbo. Državna tožilka je že napovedala pritožbo.

Foto: STA

Na koprskem okrožnem sodišču so 12 let po prvih preiskavah danes končali sojenje predsedniku uprave DZS in direktorju Term Čatež Bojanu Petanu in trem soobtoženim domnevne zlorabe položaja pri lastninjenju Term Čatež. Okrožna sodnica Meri Mikac je vsem štirim izrekla oprostilno sodbo, tožilstvo pa je napovedalo pritožbo.

Dokazni postopek na sojenju Bojanu Petanu, Bogdanu Pušniku, direktorju borznoposredniške hiše Medvešek Pušnik, Marku Ignjiću iz družbe Nisa in Matjažu Satlerju, zastopniku M. B. Satler (zdaj MS Invest) se je končal minuli teden.

Specializirano tožilstvo je Petanu očitalo dve kaznivi dejanji zlorabe položaja, ki naj bi ju med letoma 2007 in 2008 storil kot nadzornik v družbi Terme Čatež in predsednik nadzornega sveta Marine Portorož, ostali trije pa naj bi mu pri tem pomagali. Za Petana je predlagalo sedem let enotne zaporne kazni in denarno kazen, za Satlerja pet let enotne zaporne kazni in denarno kazen, za Pušnika in Ignjića pa po tri leta zapora.

Kako naj bi potekalo usklajeno delovanje družb

Petan naj bi po obtožnici ob usklajenem delovanju ostalih in z njimi povezanih družb dosegel, da je skupščina Term Čatež sprejela sklep o umiku lastnih delnic, čeprav je uprava družbe preigravala tudi možnost prodaje teh delnic. Ko se je krog sklenil, je DZS pridobila za 4,06 odstotka večji lastniški delež in s tem ohranila delež glasovalnih pravic.

Družba Terme Čatež je po sklepu skupščine lastne delnice kupila od dveh hčerinskih družb, Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož. Ker pa ni imela sredstev za ta nakup, je od obeh hčerinskih družb najela 31 milijonov evrov posojila. Sporno pa naj bi bilo tudi posojilo, ki ga je Marina Portorož dala družbi M. B. Satler, s katerim je ta kupila obveznice družbe Delo Prodaja. Te je kasneje prodala nazaj Marini, po oceni tožilstva po previsoki ceni.

