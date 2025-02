Izklicna cena za 677.201 delnico DZS znaša 2,5 milijona evrov. Varščina je določena pri 250 tisoč evrih, vplačati jo je treba najpozneje dan pred dražbo.

Sodni izvršitelj je za Finance pojasnil, da Delo Prodaja tudi po končani prisilni poravnavi ni poravnalo dolga do upnika, zato je bila na podlagi sklepa o izvršbi razpisana dražba. Oceno vrednosti deleža so po njegovih besedah priskrbeli pravni zastopniki upnika.

Predsednik uprave Dela Prodaje Matej Sodin je za Finance povedal, da gre za zadevo, ki se razrešuje na sodišču, in več informacij ni mogel podati. Tudi ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bo Delo Prodaja dolg poplačalo pred dražbo.

Direktor družbe Rann Riviera, ki je 73,2-odstotna lastnica Dela Prodaje, Dejan Rajbar je povedal, da gre za spor, ki se je začel že pred njihovim vstopom v lastništvo in se rešuje na sodišču, zadeve pa ni želel komentirati, dokler je ne prouči.

Prisilna poravnava

DZS je del poslovnega imperija Bojana Petana, katerega del je bila do potrditve prisilne poravnave tudi družba Delo Prodaja. Sredi leta 2020 je finančni sklad York sprožil njeno prisilno poravnavo, v kateri so upniki potrdili 95-odstotni odpis navadnih terjatev in plačilo preostalih petih odstotkov v 36 mesecih. Navadni finančni upniki so privolili v poplačilo 860 tisoč evrov od skupno 17,2 milijona evrov terjatev, navadni poslovni upniki pa v poplačilo 230 tisoč evrov od skupno 4,5 milijona evrov navadnih poslovnih terjatev. Zadnji rok za plačilo terjatev je 22. junij 2026, navajajo Finance.

S konverzijo terjatev v prisilni poravnavi je 73,22-odstotni delež Dela Prodaje dobila družba Maddox, ki je po navedbah Financ v lasti sklada York. Sredi lanskega leta se je umaknila iz lastništva in delež prodala družbi Rann Riviera, ki je v stoodstotni lastni družbe ECM partnerji, predstavnice sklada York v Sloveniji. ECM partnerji so v lasti Aleša Škoberneta, Dejana Rajbarja in britansko-ciprskega poslovneža Savvasa Liasisa.

V lastništvu Dela Prodaje so poleg Rann Riviere še družba Ares Real v lasti Primoža Pusarja (26,3 odstotka), sicer direktorja in solastnika Pristopa, družba Valeon (0,27 odstotka), Dušan Jereb (0,17 odstotka) in družba Modra Linija Holding (0,04 odstotka).