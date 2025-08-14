Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
14. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
tahografi prometna varnost Kombi prometna nesreča

Četrtek, 14. 8. 2025, 4.00

5 ur, 26 minut

Prometne nesreče

Skrite nevarnost v kombiju: otrok ležal na leseni postelji #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
nesreča kombi | Foto Bralec

Foto: Bralec

Pogled v notranjost nedavno razbitega kombija kaže na nevarnosti z evropskih in tudi slovenskih cest.

Pred leti je bila odmevna reportaža nemškega Der Spiegel o vožnji s kombijem za prevoz potnikov in tovora od Romunije do Portugalske. Voznik kombija si je na celi poti privoščil le nekaj kratkih postankov za hiter dremež ter se spretno izogibal nemški policiji (namenska vožnja ponoči, ko je bilo najmanj možnosti za kontrolo) in dragim francoskim avtocestam (vožnja po podeželju), vsaj na mejah med Romunijo in Madžarsko pa so nemoten prehod poskrbele tudi podkupnine.

Ti kombiji so bili za mnoge Romune nepogrešljiva vez z drugim koncem Evrope, kjer so živeli njihovi sorodniki in znanci. Vožnja je bila mukotrpna, a veliko lažje finančno dosegljiva kot polet z letalom - skrajna utrujenost in neprespanost voznika pa je obenem izpostavila, da so tovrstni kombiji lahko na evropskih avtocestah tudi prave tempirane bombe.

nesreča kombi | Foto: Bralec Foto: Bralec Zadaj v kombiju leseno ležišče

Vsake toliko časa žal na cesti poči in zgodilo se je že več tragedij. Nedavno je v nesreči kombija na Štajerskem umrlo pet Ukrajink, julija je s ceste zdrsnil kombi in v nesreči je bil huje poškodovan otrok. Kot kažejo fotografije notranjosti kombija so zadnji del preuredili v zasilno leseno ležišče, kjer je poškodovani otrok očitno tudi ležal. 

Prihodnje leto tahografi tudi za kombije

Vsaj pri mednarodnem prometu se bodo razmere začele urejati prihodnje leto. Od 1. julija 2026 bodo namreč tahografi obvezni za komercialna lahka vozila z največjo skupno maso od 2,5 do 3,5 tone. To bo pomenilo precej večji nadzor na delovnimi pogoji za voznike, kar bo mogoče primerjati z urejenostjo na področju tovornjakov.

Tahografi za kombije bodo obvezni v mednarodnem prometu, če pa bodo državne članice povzele evropske predpise, bodo obvezni tudi v lokalni uporabi. Ne le v mednarodnem prometu, tudi znotraj države trenutno vozniki kombijev prevozijo veliko kilometrov brez ustreznega počitka. 

tahografi prometna varnost Kombi prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.