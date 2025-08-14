Skrite nevarnost v kombiju: otrok ležal na leseni postelji #foto

Pred leti je bila odmevna reportaža nemškega Der Spiegel o vožnji s kombijem za prevoz potnikov in tovora od Romunije do Portugalske. Voznik kombija si je na celi poti privoščil le nekaj kratkih postankov za hiter dremež ter se spretno izogibal nemški policiji (namenska vožnja ponoči, ko je bilo najmanj možnosti za kontrolo) in dragim francoskim avtocestam (vožnja po podeželju), vsaj na mejah med Romunijo in Madžarsko pa so nemoten prehod poskrbele tudi podkupnine.

Ti kombiji so bili za mnoge Romune nepogrešljiva vez z drugim koncem Evrope, kjer so živeli njihovi sorodniki in znanci. Vožnja je bila mukotrpna, a veliko lažje finančno dosegljiva kot polet z letalom - skrajna utrujenost in neprespanost voznika pa je obenem izpostavila, da so tovrstni kombiji lahko na evropskih avtocestah tudi prave tempirane bombe.

Foto: Bralec

Vsake toliko časa žal na cesti poči in zgodilo se je že več tragedij. Nedavno je v nesreči kombija na Štajerskem umrlo pet Ukrajink, julija je s ceste zdrsnil kombi in v nesreči je bil huje poškodovan otrok. Kot kažejo fotografije notranjosti kombija so zadnji del preuredili v zasilno leseno ležišče, kjer je poškodovani otrok očitno tudi ležal.

Prihodnje leto tahografi tudi za kombije

Vsaj pri mednarodnem prometu se bodo razmere začele urejati prihodnje leto. Od 1. julija 2026 bodo namreč tahografi obvezni za komercialna lahka vozila z največjo skupno maso od 2,5 do 3,5 tone. To bo pomenilo precej večji nadzor na delovnimi pogoji za voznike, kar bo mogoče primerjati z urejenostjo na področju tovornjakov.

Tahografi za kombije bodo obvezni v mednarodnem prometu, če pa bodo državne članice povzele evropske predpise, bodo obvezni tudi v lokalni uporabi. Ne le v mednarodnem prometu, tudi znotraj države trenutno vozniki kombijev prevozijo veliko kilometrov brez ustreznega počitka.