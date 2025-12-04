Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., J. L., Ja. M.

Četrtek,
4. 12. 2025,
12.19

Osveženo pred

2 uri, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,86

Natisni članek

Natisni članek
Nozomi Maruyama Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Četrtek, 4. 12. 2025, 12.19

2 uri, 21 minut

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije in tekma (ž)

Šok za Niko Prevc! Po najboljšem izidu kvalifikacij sledila diskvalifikacija!

Avtorji:
A. T. K., J. L., Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,86
Lillehammer Nika Prevc | Nika Prevc je bila po izjemnem skoku v kvalifikacijah na skakalnici v Wisli diskvalificirana! | Foto Reuters

Nika Prevc je bila po izjemnem skoku v kvalifikacijah na skakalnici v Wisli diskvalificirana!

Foto: Reuters

Potem ko je najprej kazalo, da bo najboljša slovenska smučarska skakalka Nika Prevc s 119 metrov dolgim skokom zmagala v kvalifikacijah, so jo kontrolorji FIS kaznovali zaradi predolgih smuči in diskvalificirali, kar pomeni, da je ne bomo videli v nadaljevanju tekmovanja. Prevc je prejela tudi rumeni karton in bo v primeru, da prejme še enega, morala izpustiti dve tekmi. Na tekmo (17.15) so se tako uvrstile le tri Slovenke: Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Kvalifikacijska serija, ki se je v Wisli na Poljskem začela točno opoldne, se je najprej končala z zmago branilke velikega kristalnega globusa Nike Prevc, a že nekaj minut po zaključku je sledil šok. Najboljšo slovensko smučarsko skakalko so diskvalificirali zaradi neustrezne opreme. Razlog so bile predolge smuči. Po naših informacijah naj bi bila Nika za nekaj dekagramov prelahka, kar posledično pomeni, da bi morala imeti za to težo tudi temu primerno krajše smuči.

Rumeni in rdeči kartoni: disciplina tudi pri opremi

Nova sezona je prinesla novost, doslej rezervirano za kolektivne športe – kartone. Če je skakalec diskvalificiran zaradi kršitve pravil o opremi, prejme rumeni karton. Ob ponovitvi prekrška sledi kot v nogometu rdeči karton in avtomatski suspenz za naslednji dve tekmi svetovnega pokala.

rumeni rdeči karotni smučarski skoki | Foto: SZS Foto: SZS

Skakalec, ki bo prejel rumeni karton, prav tako ne bo uvrščen med dobitnike točk, kot je bila še praksa doslej, če je bil kdo diskvalificiran v drugi seriji in je padel zgolj na 30. mesto, ki mu je povrhu vsega prineslo še nekaj denarne nagrade.

Če je bil skakalec diskvalificiran v kvalifikacijah, to pomeni, da ne bo smel nastopiti na tekmi, kar je bilo v primeru Nike Prevc.

Kvalifikacijska zmaga je tako pripadla Norvežanki Anni Odine Stroem (116.5 m)ki je za sedem točk prehitela Japonko Nozomi Maruyama (117 m). Lisa Eder (116 m) je osvojila tretje mesto, četrta je bila Sara Takanashi (123 m), peta pa Selina Freitag (121 m).

Na tekmo (prva serija se bo začela ob 17.15) so se uvrstile tri Slovenke: z 8. dosežkom Nika Vodan (106.8 točk), Katra Komar (26. mesto, 88.4) in Maja Kovačič (37. mesto, 73.5). Tinkara Komar (41.) in Jerica Jesenko (45.) žal nista preskočili kvalifikacijskega sita. 

Tepeš: Pravila so za vse enaka

Po tekmi se je na dogajanje odzval glavni trener Jurij Tepeš in v izjavi za SloSki poudaril, da si v slovenski reprezentanci prav veliko nihanj v opremi ne privoščijo. "Res gre za zelo majhne razlike. Danes je bilo to 100 gramov za diskvalifikacijo. Prav je, da je žirija striktna, in prav je, da tudi najboljše diskvalificirajo, če je tako. Ni pomembno, ali zmagaš v kvalifikacijah ali si zadnji, pravila so za vse enaka. Pravila je treba spoštovati, in če si izven teh pravil, je potrebno biti kaznovan."

Smučarski skoki, Wisla, prva serija (ž):
Kvalifikacije:

Preberite še:

Falun Nika Prevc
Sportal Prevc po prvi zmagi: "Vesela sem, da sem izboljšala skoke na tekmah" #video
Žiga Jančar
Sportal Hrgota in Tepeš sta se odločila za spremembi
Anže Lanišek
Sportal Lanišek razkril žalostno zgodbo, ki se skriva za njegovimi brki
Nozomi Maruyama Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.