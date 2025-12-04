Šok za Niko Prevc! Po najboljšem izidu kvalifikacij sledila diskvalifikacija!

Potem ko je najprej kazalo, da bo najboljša slovenska smučarska skakalka Nika Prevc s 119 metrov dolgim skokom zmagala v kvalifikacijah, so jo kontrolorji FIS kaznovali zaradi predolgih smuči in diskvalificirali, kar pomeni, da je ne bomo videli v nadaljevanju tekmovanja. Prevc je prejela tudi rumeni karton in bo v primeru, da prejme še enega, morala izpustiti dve tekmi. Na tekmo (17.15) so se tako uvrstile le tri Slovenke: Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Kvalifikacijska serija, ki se je v Wisli na Poljskem začela točno opoldne, se je najprej končala z zmago branilke velikega kristalnega globusa Nike Prevc, a že nekaj minut po zaključku je sledil šok. Najboljšo slovensko smučarsko skakalko so diskvalificirali zaradi neustrezne opreme. Razlog so bile predolge smuči. Po naših informacijah naj bi bila Nika za nekaj dekagramov prelahka, kar posledično pomeni, da bi morala imeti za to težo tudi temu primerno krajše smuči.

Rumeni in rdeči kartoni: disciplina tudi pri opremi Nova sezona je prinesla novost, doslej rezervirano za kolektivne športe – kartone. Če je skakalec diskvalificiran zaradi kršitve pravil o opremi, prejme rumeni karton. Ob ponovitvi prekrška sledi kot v nogometu rdeči karton in avtomatski suspenz za naslednji dve tekmi svetovnega pokala. Foto: SZS Skakalec, ki bo prejel rumeni karton, prav tako ne bo uvrščen med dobitnike točk, kot je bila še praksa doslej, če je bil kdo diskvalificiran v drugi seriji in je padel zgolj na 30. mesto, ki mu je povrhu vsega prineslo še nekaj denarne nagrade. Če je bil skakalec diskvalificiran v kvalifikacijah, to pomeni, da ne bo smel nastopiti na tekmi, kar je bilo v primeru Nike Prevc.

Kvalifikacijska zmaga je tako pripadla Norvežanki Anni Odine Stroem (116.5 m), ki je za sedem točk prehitela Japonko Nozomi Maruyama (117 m). Lisa Eder (116 m) je osvojila tretje mesto, četrta je bila Sara Takanashi (123 m), peta pa Selina Freitag (121 m).

Na tekmo (prva serija se bo začela ob 17.15) so se uvrstile tri Slovenke: z 8. dosežkom Nika Vodan (106.8 točk), Katra Komar (26. mesto, 88.4) in Maja Kovačič (37. mesto, 73.5). Tinkara Komar (41.) in Jerica Jesenko (45.) žal nista preskočili kvalifikacijskega sita.

Tepeš: Pravila so za vse enaka

Po tekmi se je na dogajanje odzval glavni trener Jurij Tepeš in v izjavi za SloSki poudaril, da si v slovenski reprezentanci prav veliko nihanj v opremi ne privoščijo. "Res gre za zelo majhne razlike. Danes je bilo to 100 gramov za diskvalifikacijo. Prav je, da je žirija striktna, in prav je, da tudi najboljše diskvalificirajo, če je tako. Ni pomembno, ali zmagaš v kvalifikacijah ali si zadnji, pravila so za vse enaka. Pravila je treba spoštovati, in če si izven teh pravil, je potrebno biti kaznovan."

