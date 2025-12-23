Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
23. 12. 2025,
17.00

Osveženo pred

59 minut

Torek, 23. 12. 2025, 17.00

59 minut

Prvič v sezoni bo v svetovnem pokalu skakal Žak Mogel

Hrgota in Tepeš izbrala tekmovalce za novoletne tekme

Avtor:
M. P.

Domen Prevc, Klingenthal | Domen Prevc | Foto Reuters

Domen Prevc

Foto: Reuters

Glavna trenerja slovenske moške in ženske skakalne reprezentance sta objavila imena, ki bodo zastopala slovenske barve na 74. novoletni turneji za skakalce in tretji turneji dveh večerov za skakalke. Prva aduta bosta najboljši skakalec zime Domen Prevc in Nika Prevc, dvakratna zaporedna skupna zmagovalka turneje.

Nika Prevc | Foto: Guliverimage Nika Prevc Foto: Guliverimage Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota bo na uvod v Oberstdorf poleg Domna Prevca, Anžeta Laniška, Timija Zajca in Roka Oblaka, ki so uspešno nastopali v prvi tretjini sezone, odpeljal še Žaka Mogla, ki bo zamenjal Lovra Kosa, so sporočili s SZS. Mogel bo tako dobil prvo priložnost v svetovnem pokalu v olimpijski sezoni.

Selektor skakalk Jurij Tepeš bo na turnejo dveh večerov odpeljal le štiri skakalke. Na prvem vrhuncu sezone bodo nastopile Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. "Že nato v Beljaku bomo spet izkoristili polno kvoto šestih skakalk, na Ljubnem pa jih bo nastopilo kar 12," je za STA povedal Tepeš.

