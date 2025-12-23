To bi bila nepopisna tragedija za Luko Dončića

V noči na sredo bo v ligi NBA zelo pestro. Na delu bo kar 28 moštev. V derbiju večera se bosta spopadla San Antonio in Oklahoma City, ki je zaradi Spursov že ostala brez pokala lige NBA. Denver se bo skušal maščevati Dallasu za nedaven poraz, Los Angeles Lakers na gostovanju v Phoenixu ne bodo mogli računati na pomoč najboljšega strelca tekmovanja Luke Dončića. Slovenski virtuoz bo izpustil že sedmo tekmo v tej sezoni. Če želi vztrajati v boju za individualna priznanja, bo lahko do konca sezone manjkal le še na desetih.

To bi bila edinstvena škoda, prava športna tragedija. Luka Dončić v tej sezoni beleži najboljše strelske dosežke, odkar nastopa v ligi NBA. Vseeno pa obstaja bojazen, da tako razkošnih predstav po koncu sezone ne bi mogel kronati z individualnimi priznanji. Kapetan slovenske izbrane vrste mora namreč v tej sezoni zbrati vsaj 65 nastopov, če želi kandidirati za nagrade. V tej sezoni pa je že izpustil šest tekem. Tri oktobra zaradi poškodbe prsta in udarca v nogo, ko ga ni bilo proti Sacramentu, Portlandu in Minnesoti, v začetku novembra je izpustil še eno tekmo proti Portlandu, v začetku tega meseca pa je bil dvakrat odsoten zaradi potovanja v Slovenijo, kjer je prisostvoval srečnemu dogodku, rojstvu druge hčerke. Tako ni mogel pomagati ekipi proti Torontu in Bostonu.

Luka je v tej sezoni izpustil šest tekem Lakersov. Njegovi soigralci so na tistih srečanjih vknjižili štiri zmage, dvakrat pa izkusili grenkobo poraza. Foto: Reuters

Če pa pridodamo še dvoboj s Phoenixom, ki bo po slovenskem času potekal od 3. ure najprej v noči na sredo v Arizoni, bo tako Dončić manjkal kar na sedmih od uvodnih 28 tekem sezone 2025/26. Torej ravno na četrtini vseh. Lakersi so potrdili, da ga proti Phoenixu ne bo v ekipi, tako da bo njegova udeležba na tekmah v tej sezoni le še 75-odstotna. S tem bo še vedno zadostil kriteriju, ta pravi, da mora odigrati najmanj 70 odstotkov vseh tekem, če želi kandidirati za individualna priznanja, a se javnost po zadnji poškodbi, ki jo je staknil na tekmi s Clippersi, vseeno z razlogom sprašuje, kako dolgo bo sploh odsoten s parketov.

Bo lahko kandidiral za MVP priznanje?

Jake LaRavia je edini Jezernik, ki je v tej sezoni nastopil na vseh 27 tekmah. Foto: Reuters Košarka ob vsej svoji neizprosni nepredvidljivosti žal potrjuje dejstvo, kako lahko nesreča preži na vsakem koraku, tako da igralci, čeprav so lahko še tako vrhunsko pripravljeni, ne morejo z zagotovostjo računati na to, da bodo do konca sezone odigrali vse tekme. Pri Jezernikih je v tej sezoni na vsaki tekmi zaigral le en košarkar. To je uspelo le svežemu obrazu med Lakersi, Jaku LaRavii. Vsi drugi so se že pojavili na seznamu manjkajočih igralcev.

Dončić je denimo izpustil šest, odigral pa 21 dvobojev. S tem še drži zahtevano raven, s katero lahko vztraja v boju tako za najboljšega strelca tekmovanja kot nenazadnje tudi za "sveti gral", kar se tiče individualnih nagrad v ligi NBA, priznanje za MVP igralca sezone. To se mu je v karieri še vselej izmuznilo. V tem trenutku sta na lestvici kandidatov pred njim Nikola Jokić in Shai Gilgeous-Alexander. Prvi zbira trojne dvojčke pri Denverju kot za stavo, drugi pa je nanizal že 100 tekem, na katerih je dosegel vsaj 20 točk. Ker pa so košarkarji v ligi NBA odigrali šele dobro tretjino vseh tekem, se lahko še marsikaj spremeni.

Po tekmi v Phoenixu bo Luka Dončić na 75 odstotkih, kar se tiče nastopov na tekmah v tej sezoni lige NBA. Foto: Reuters

Dončić ima z Jezerniki svojo računico. Ne odstopa od ambicioznega načrta, zanima ga le največ. Le naslov prvaka. Ekipi želi do tega pomagati s kar najboljšimi predstavami, težava pa nastane, če bi mu jo zdravje ali kaj drugega, zaradi česar bi moral preskočiti katero izmed tekem, v tej sezoni zagodlo prevečkrat. Zavedati se mora, da lahko v naporni sezoni manjka na največ 17 tekmah, da še zadovolji osnoven kriterij, nastop na vsaj 70 odstotkih vseh srečanj. V nadaljevanju sezone lahko tako izpusti le še deset tekem, sicer njegovega imena ne bo več na seznamu najboljših strelcev. To je lahko veliko opozorilo. Navijači Lakersov stiskajo pesti, da bo slovenski superzvezdnik pripravljen že za božični večer, ko se obeta atraktivna poslastica, saj se bodo Lakersi pomerili z zvezdniškim Houstnom.

Vrnitev Reavesa?

JJ Redick še kako pogreša na parketu Austina Reavesa. Foto: Guliverimage Jezerniki se tako v Phoenix odpravljajo brez Luke Dončića, obstaja pa možnost, da bi se po krajši odsotnosti zaradi poškodbe stegenske mišice vrnil na parket Austin Reaves, ki v tej sezoni na tekmo dosega slabih 28 točk (27,8) na tekmo in je drugi najboljši strelec Lakersov.

Na zadnji tekmi je bil najboljši strelec 40-letni LeBron James, ki je dosegel strelski rekord v tej sezoni (36). Ker se bo zagotovo vrnil na igrišče nekdanji center Sunsov Deandre Ayton, bodo Lakersi močnejši kot v drugem polčasu srečanja proti Clippersom, ko so ostali tudi brez 26-letnega Slovenca. Poleg Dončića v Phoenixu ne bo tudi Ruija Hachimure.

Maščevanje Jokićevega Denverja in OKC?

Nikola Jokić je v tej sezoni zbral že 24 trojnih dvojčkov. Foto: Reuters V Dallasu bo v noči na sredo gostoval Denver, pri katerem je Nikola Jokić v tej sezoni zbral že 24 trojnih dvojčkov. Skupno je v ligi NBA že pri 178, tako da je od drugouvrščenega Oscarja Robertsona (181) na večni lestvici oddaljen le še tri trojne dvojčke. Rekorder ostaja Russell Westbrook (207).

Denver se bo skušal maščevati Mavericksom za nepričakovan poraz v Koloradu (121:131). Takrat je Anthony Davis za Dallas dosegel 32 točk in 13 skokov, izkazala pa sta se tudi vroča novinca Cooper Flagg (24 točk) in Ryan Nembhard (28). Denverju ni pomagal niti izjemen trojni dvojček Jokića (29 točk, 20 skokov in 13 asistenc).

Lahko Victor Wembanyama še drugič v tej sezoni spravi v slabo voljo OKC? Foto: Reuters

Derbi večera se bo igral v San Antoniu, kjer bodo v spopadu vodilnih ekip zahodne konference gostovali branilci naslova Oklahoma City Thunder. Spursi so v tej sezoni že premagali prvake. V polfinalu pokala lige NBA so bili v Las Vegasu boljši s 111:109. OKC, ki so v tej sezoni izgubili le trikrat, tako želijo vrniti udarec vroči zasedbi iz Teksasa. Obeta se torej košarkarska poslastica.

