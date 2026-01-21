Soočenje še dveh članov prve peterke All Star

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil izbran v začetno peterko za tekmo All Star, a na sredini tekmi v Denverju ni dobil priložnosti, da bi se soočil še z enim članom tekme vseh zvezd, Nikolo Jokićem. Srb je namreč trenutno poškodovan. Se bosta pa v noči na četrtek soočila še dva člana začetnih peterk lige in na tekmi All Star, Dončićeva in Jokićeva soigralca v ekipi sveta, Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Grk Giannis Antetokounmpo. Ponoči namreč aktualni prvaki lige NBA Oklahoma City Thunderji gostujejo pri Milwaukee Bucksih.

Oklahoma bo sicer na spopadu z Bucki pogrešala kopico igralcev, na seznamu poškodovanih so še vedno Caruso, Hartenstein, Sorber, Topić in Williams, a ji gre v tej sezoni odlično od rok. V 44 tekmah sezone so Thunderji zbrali 36 zmag in doživeli le osem porazov, zadnjega v nedeljo, ko jih je na Floridi s 122:120 premagal Miami. OKC je prepričljivo najboljša ekipa lige.

Na delu bodo tudi Detroit Pistons, najboljše moštvo vzhodne konference, s svojim članom prve peterke All Star Cadom Cunninghamom gostujejo pri New Orleans Pelicansih. Še dva zvezdniška asa, ki ju bomo kmalu v Inglewoodu gledali na spektaklu vseh zvezd, čaka delovna noč. Jalen Brunson z New York Knicksi gosti Brooklyn Netse, Jaylen Brown pa z Boston Celticsi Indiana Pacerse.

Na sporedu sta še obračuna Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers ter Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks.

Luko Dončića in njegove LA Lakerse naslednja tekma čaka v petek zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na mestnem derbiju udarili z LA Clippersi. Jezerniki bodo ob 4. uri gostovali v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu, kjer bo 15. februarja (v noči na 16. februar po slovenskem času) odigrana tudi tekma All Star.

Liga NBA, 21. januar

