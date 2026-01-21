Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
21. 1. 2026,
20.02

Osveženo pred

2 uri, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Liga NBA Liga NBA

Sreda, 21. 1. 2026, 20.02

2 uri, 41 minut

Liga NBA, 21. januar

Soočenje še dveh članov prve peterke All Star

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
OKC, Shai Gilgeous-Alexander | Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunderji gostuje pri Giannisu Antetokounmpu v Milwaukeeju. | Foto Reuters

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunderji gostuje pri Giannisu Antetokounmpu v Milwaukeeju.

Foto: Reuters

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil izbran v začetno peterko za tekmo All Star, a na sredini tekmi v Denverju ni dobil priložnosti, da bi se soočil še z enim članom tekme vseh zvezd, Nikolo Jokićem. Srb je namreč trenutno poškodovan. Se bosta pa v noči na četrtek soočila še dva člana začetnih peterk lige in na tekmi All Star, Dončićeva in Jokićeva soigralca v ekipi sveta, Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Grk Giannis Antetokounmpo. Ponoči namreč aktualni prvaki lige NBA Oklahoma City Thunderji gostujejo pri Milwaukee Bucksih.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić z novo mojstrovino, Lakersi v drugem polčasu našli razlog za nasmeh

Oklahoma bo sicer na spopadu z Bucki pogrešala kopico igralcev, na seznamu poškodovanih so še vedno Caruso, Hartenstein, Sorber, Topić in Williams, a ji gre v tej sezoni odlično od rok. V 44 tekmah sezone so Thunderji zbrali 36 zmag in doživeli le osem porazov, zadnjega v nedeljo, ko jih je na Floridi s 122:120 premagal Miami. OKC je prepričljivo najboljša ekipa lige.

Na delu bodo tudi Detroit Pistons, najboljše moštvo vzhodne konference, s svojim članom prve peterke All Star Cadom Cunninghamom gostujejo pri New Orleans Pelicansih. Še dva zvezdniška asa, ki ju bomo kmalu v Inglewoodu gledali na spektaklu vseh zvezd, čaka delovna noč. Jalen Brunson z New York Knicksi gosti Brooklyn Netse, Jaylen Brown pa z Boston Celticsi Indiana Pacerse.

Na sporedu sta še obračuna Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers ter Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks.

Luko Dončića in njegove LA Lakerse naslednja tekma čaka v petek zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na mestnem derbiju udarili z LA Clippersi. Jezerniki bodo ob 4. uri gostovali v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu, kjer bo 15. februarja (v noči na 16. februar po slovenskem času) odigrana tudi tekma All Star.

Liga NBA, 21. januar

Lestvici

Preberite še:

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Luka Dončić prehitel Jokića in navijačem poslal čustveno sporočilo
Luka Dončić
Sportal Zaradi Luke Dončića si manejo roke
Jimmy Butler
Sportal Grozno, kakšna smola zvezdnika lige NBA #video
New York Dallas
Sportal Rapsodija Dallasa v New Yorku, navijači izžvižgali kratkohlačnike #video
Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.