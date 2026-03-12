Slovenski reprezentant pred velikim izzivom, v Atenah gostujejo Španci

V igri za veliki finale lige Europa, ki ga bo 20. maja gostil Istanbul, ostaja 16 ekip. Play-off pred začetkom izločilnih bojev je iz tekmovanja odnesel kar nekaj slovenskih predstavnikov, v igri za evropsko lovoriko pa ostaja Adam Gnezda Čerin, ki bo s Panathinaikosom v Atenah gostil španski Real Betis.

Panathinaikos se v obračun, ki se bo začel ob 18.45, podaja s popotnico petih zaporednih zmag, a so evropske izkušnje in kakovost na papirju krepko na strani Špancev, ki jih vodi izkušeni Manuel Pellegrini. V primeru napredovanja se bo ekipa slovenskega reprezentanta v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Ferencvarošem in Brago.

Druge tekme osmine finala bodo 19. marca, četrtfinalni dvoboji bodo odigrani 9. in 16. aprila, polfinalni 30. aprila in 7. maja, finale pa bo 20. maja v Istanbulu.

Liga Europa, osmina finala:

Četrtek, 12. marec:

Lestvica po ligaškem delu: