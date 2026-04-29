Avtocesta resnice: ameriški, dva kitajska in evropski SUV – vsi “high tech”, kaj zmorejo?

Na 330 kilometrov dolgo povratno avtocestno vožnjo med Ljubljano in Lignanom smo odpeljali štiri zanimive športne terence. Vsi so bili električni, toda en ameriškega, dva kitajskega in eden evropskega porekla. Ključna vprašanja – kakšna je realna poraba teh visokotehnoloških SUV, kako hitro se po koncu vožnje napolnijo, kakšna je splošna vozna izkušnja in ali je Evropa tehnološko že zares vrnila udarec Kitajski. Vožnja je obenem ponudila zanimivo izhodišče, kako veliko baterijo v takih avtomobilih sploh potrebujemo. Baterije so se v kapaciteti od najmanjše do največje razlikovale za 48 kilovatnih ur (kWh), a tudi vozilo z najmanjšo baterijo je vožnjo opravilo brez težav in s kar 20 odstotkov nižjo porabo kot ostali.

Rezultati avtocestnega testa:

Tesla Model Y RWD Xpeng G6 long range Zeekr 7X privilege BMW iX3 50 xDrive Baterija: 60 kWh (LFP) 80 kWh (LFP) 96 kWh (NMC) 108 kWh (NMC) Poraba na testu: 15,0 kWh/100 km 20,1 kWh/100 km 21,7 kWh/100 km 19,9 kWh/100 km Prevoženi km s 50 % baterije: 186 km 201 km 238 km 254 km Ocena dosega: 370 km 400 km 470 km 500 km % baterije v cilju: 10% 18% 28% 38% Naj. moč polnjenja: 187 kW 319 kW 335 kW 377 kW Moč polnjenja pri 50 %: 130 kW 310 kW 300 kW 280 kW Moč polnjenja pri 80 %: 60 kW 90 kW 170 kW 60 kW

Izbira avtomobilov ni bila naključna. Brez tesle model Y, ki je tudi po prenovi ostala najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi, na takem testu ne gre.

Model Y je preverjeno izhodišče in standard v tem razredu. Xpeng in Zeekr sta mlajši kitajski znamki, ki v Evropo ne prihajata s poceni bencinsko gnanimi križanci, temveč z visokotehnološkimi električnimi vozili na 800-voltni platformi. Njun glavni adut torej ni nizka cena, temveč tehnologija. BMW iX3 pa je primer evropskega napredka v tem segmentu, ki prikazuje tisto, česa je evropska avtomobilska industrija trenutno razvojno in tehnično sposobna.

Testni avtomobili niso imeli povsem enakih tehničnih konfiguracij (baterija, pogon), kar pa nudi dodaten vpogled v uporabniško raznolikost električnih vozil.

Poudarki:

Dolžina testnih avtomobilov okrog 4,7 metra, medosje 2,9 metra.

Dva avtomobila (tesla model Y, xpeng G6) z baterijo LFP, ostala dva (zeekr 7X, BMW iX3) z baterijo NMC, oba avtomobila z baterijo LFP s pogonom na le zadnji par koles.

Tesla je imela 20 odstotkov nižjo porabo od drugega najbolj varčnega, povprečne porabe od 15 do 21 kWh na 100 kilometrov.

Teslin model Y je bil 500 kilogramov lažji od zeekra 7X performance (xpeng in BMW sta vmes).

Pri hitrem polnjenju v 800-voltnem tehnološkem razredu je nova normalnost moč prek 300 kilovatov.

Najvišja konična moč polnjenja za BMW iX3 (377 kW), a najboljšo krivuljo polnjenja je imel zanesljivo zeekr 7X – ta je polnjenje od 20 do 80 % končal v 12 minutah.

Tudi tesla je kljub najmanjši bateriji (48 kWh manj kot pri največji bateriiji v iX3) opravila z vožnjo brez vmesnega polnjenja – zanimivo je torej vprašanje, kako veliko baterijo sploh zares potrebujemo?

Vsi štirje odlično povezljivi z internetom in mobilnim telefonom, tesla nima vmesnika CarPlay/Android Auto - ključne aplikacije ima integrirane v svoj sistem.

Tehnični podatki testnih avtomobilov:

Tesla Model Y RWD Xpeng G6 long range Zeekr 7X privilege BMW iX3 50 xDrive Dolžina: 4,79 m 4,75 m 4,78 m 4,78 m Medosna: 2,89 m 2,89 m 2,9 m 2,89 m Masa vozila: 2.003 kg 2.115 kg 2.535 kg 2.360 kg Neto baterija: 60 kWh 80 kWh 100 kWh 108,7 kWh Tip baterije: LFP LFP NMC NMC Moč pogona: 220 kW 218 kW 470 kW 345 kW Polnjenje DC: Do 175 kW Do 451 kW Do 480 kW Do 400 kW Polnjenje AC: Do 11 kW Do 11 kW Do 22 kW Do 11 kW Prtljažnik: 854 l 571 l 539 l 520 l "Frunk": 117 l / 42 l 58 l Vleka tovora: Do 1.600 kg Do 1.500 kg Do 2.000 kg Do 2.000 kg Naj. hitrost: 201 km/h 202 km/h 210 km/h 210 km/h 0-100 km/h: 5,9 s 6,7 s 3,8 s 4,9 s

Vsi štirje so uporabniško odlični in udobni potovalni SUV

Vsi avtomobili so bili skoraj enako dolgi in so imeli tudi enako medosno razdaljo. Njihova vloga je jasna – to je prvi domači avtomobil, ki lahko nudi odlično vozno izkušnjo in tudi prešerno prostornost za vse potnike. Tokratni test je bil sicer osredotočen predvsem na vožnjo po avtocesti, kjer torej ni ovinkov, zato tudi še ne ocenjujemo dinamike med zavoji in udobja vožnje na asfaltnih cestah slabše kakovosti. Pod črto so vsi štirje odlični.

Foto: Gregor Pavšič Tesla model Y je tudi po prenovi še vedno na 400-voltni zasnovi, a je odlična pri porabi in izkoristku energije iz ne ravno velike baterije (60 kWh neto). Ta avtomobil je bil lastniški in trenutno v povsem enaki konfiguraciji ni več na voljo. V notranjosti je model Y digitalen in zelo minimalističen. Ob presedanju med avtomobili sem dobil pozitiven občutek, da čeprav ima ta tesla v notranjosti malo stikal, gumbov in zaslonov, ima dejansko vse, kar potrebujemo. Model Y je še naprej odličen celostni paket avtomobila, zato prodajne številke niso presenetljive. V določenih pogledih ni več prvak razreda, toda kot celota – še posebej ob zalednem lastnem polnilnem sistemu – je zelo prepričljiv.

Foto: Gregor Pavšič Xpeng G6 je kot kitajska kopija tesle model Y, a ne v negativnem smislu. Ustanovitelj podjetja He Xiaopeng je bil velik navdušenec nad Elonom Muskom in Teslo, kar se pri G6 pozna. Zasnova je zelo podobna, prav tako upravljanje z avtomobilom. Sedeži so izjemno mehki, udobni in prijetni, morda je volan v tesli vseeno bolj prepričljiv. Velik plus za prikaz slike mrtvega kota ob vklopu smernika. Baterija se polni izjemno hitro in tu se kaže naprednost Xpengove tehnologije. Baterija je tudi tipa LFP, a vsaj pri porabi je bil zaostanek za teslo kar očiten. Razlika 20 odstotkov ni zanemarljiva.

Foto: Gregor Pavšič Zeekr 7X se zdi na pogled največji, a je v resnici tesla model Y še daljša. To je čvrst in postaven športni terenec, ki med vsemi celo deluje najbolj "SUV-jevsko". Težava 7X je masa, ki že v slabše opremljenih različicah za več sto kilogramov zaostaja za modelom Y. Tudi Xpengov in BMW-jev avtomobil sta lažja. Zeekr je poln napredne tehnologije in digitalnih rešitev ter se med vsemi na avtocesti najbrž pelje celo najbolj udobno. Visoka masa posredno pomeni tudi visoko porabo in ta je bila na testu med vsemi najvišja. V notranjosti sem morda pogrešal priročen varnostni element kot je prikaz mrtvega kota (tesla, xpeng), zanimivo pa je samodejno zapiranje vrat ob pritisku na zavoro. Žal med testno vožnjo nisem odkril načina, kako bi izklopil elektronsko odpiranje vrat. Zunaj je bilo namreč vedno treba pritisniti na gumb.

Foto: Gregor Pavšič BMW iX3 je v tej družbi kot ogledalo evropske avtomobilske industrije. Glavnina prodaje sicer še vedno temelji na klasičnih avtomobilih, toda ključni razvoj poteka na področju elektrike. Bavarci so v skupek tehnologij pod oznako "neue klasse" vložili več milijard evrov, zato je ta zasnova tako pomembna. Opravili so odlično delo in iX3 je vrhunski izdelek, pri katerem dejansko še najmanj pogrešamo motor z notranjim zgorevanjem. Vrhunska dinamika, udobje, doseg in tudi učinkovito polnjenje so razlogi, da je iX3 za BMW že postal uspešnica. To je sicer najzmogljivejša različica s štirikolesnim pogonom in bržkone bo tista naslednja s pogonom na zadnji kolesi (in manjšo baterijo) še marsikoga še bolj smiselna. Na našem avtocestnem testu je imel iX3 povsem zadovoljivo porabo, imel pa je tudi največjo baterijo, ki z velikim dosegom premika psihološke meje. Vozna dinamika je pri iX3 najboljša med vsemi, zares dobra je rešitev z digitalnim pasom pod vetrobranskim steklom (čakam, kdo jo bo prvi posnemal), tudi srednji zaslon z vmesnikom je izdelan odlično. Volan je vse prej kot minimalističen in stikala so oblikovana tako, kot bi se inženirji z njimi malo preveč ukvarjali. To bi lahko označil za tisti nemški "over-engineering" …

Na pot smo torej krenili iz Ljubljane s povsem napolnjeno baterijo in na avtocesti vzdrževali hitrost do (dobrih) 130 kilometrov na uro. Na izvozu za Latisano smo obrnili nazaj proti Ljubljani. S pol baterije sta pričakovano najdlje peljala tista z največjo baterijo (BMW iX3, zeekr 7X), in sicer nekaj nad 230 kilometrov. To pomeni realni cestni doseg blizu 500 kilometrov.

Zaradi manjše baterije je bil doseg najmanjši v tesli (okrog 370 km), a ob povratku v Ljubljano je imela še vedno deset odstotkov energije. Razmerje

med dosegom in velikostjo (tudi ceno) baterije je pri tesli najugodnejše.

Nato je sledilo še hitro polnjenje v na Eleportovih 400-kilovatnih polnilnicah, ki so trenutno najzmogljivejše v Sloveniji. Tesla model Y s 400-voltno zasnovo ni mogla izkoristiti večjega dela moči, a ta je kljub bateriji LFP presegla 175 kilovatov.

Dosežene najvišje konične moči polnjenja:

Tesla model Y – 187 kW, pri 80 % še okrog 60 kW

Xpeng G6 – 319 kW, pri 80 % še okrog 90 kW

Zeekr 7X – 335 kW, pri 80 % še okrog 170 kW

BMW iX3 – 377 kW, pri 80 % še okrog 60 kW

Foto: Gregor Pavšič Najbolj stabilno krivuljo polnjenja je pokazal zeekr 7X, ki je vse do 80-odstotne napolnjenosti zadržal moč prek 160 kilovatov. Xpeng G6 je imel visoko začetno moč in povsem stabilno moč prek 300 kilovatov do 50 odstotkov napolnjenosti, nato pa je moč začela padati. Podobno tudi pri BMW iX3, ki je imel med vsemi najvišjo konično moč polnjenja (377 kW, med 20–25 % baterije). Pri 50-odstotni napolnjenosti je moč zdrsnila pod 200 kilovatov.

Zeekr se je od nekaj več kot 20 do 80 % napolnil v 12 minutah, xpeng je od slabih 20 do 80 % baterije potreboval 16 minut. Polnjenje baterije BMW iX3 od 20 do 80% je trajalo približno 17 minut, pri tesli pa podobno polnjenje 20–80 % nekaj manj kot 20 minut. Povprečna moč polnjenja pri tesli je seveda veliko nižja (400-voltna zasnova), saj je BMW v primerljivem času napolnil baterijo veliko večje kapacitete.

Vozno-potovalna izkušnja je odlična, uporabniške razlike pa dokaj majhne

Vsi štirje električni avtomobili so odlični in pripravljeni, da prevzamejo vlogo edinega družinskega avtomobila. Odlična dinamika, digitalizacija, to je drugačna izkušnja avtomobila, kot smo ga poznali nekoč.

Tesla model Y je odličen vsestranski paket, a žal še vedno temelji na 400-voltni zasnovi. Marsikje ni več vodilna, toda kot celota ostaja zlati standard električne ponudbe. Xpeng in Zeekr sta visokotehnološka kitajska izzivalca – pri tem je xpeng prava mala kopija tesle, kar pa v tem primeru ni slabo. Zeekr 7X je prava tehnološka ladja na štirih kolesih, ki je imel med vsemi štirimi tudi daleč najboljšo krivuljo moči pri hitrem polnjenju in tudi serijski 22-kilovatni polnilec AC. Je pa najtežji in je imel tudi najvišjo porabo. Zaradi minimalizma sem se bolje počutil v xpengu, ki se prav tako ponaša z nizko maso in tudi najugodnejšo ceno.

BMW iX3 učinkovito kaže razvojno moč evropske industrije. Vozniško je najbolj prepričljiv, zelo udoben in tudi pri porabi ne razočara. Na testu je dosegel najvišjo končno moč polnjenja. Tu in tam se mu pozna nekoliko preveč nemški "over-engineering" pristop.

Kaj pa cene? BMW je premijsko najdražji, xpeng pod 50 tisočaki in najcenejši

Le iX3 je v trenutni edini različici predstavnik pravega premijskega segmenta. Njegove cene v različici 50 xDrive se začnejo pri skoraj 70 tisoč evrih. Zeekr 7X privilege stane slabih 64 tisoč evrov (osnovni s pogonom le zadaj slabih 54 tisočakov), xpeng G6 long range 48.900 evrov (osnovni pet tisoč evrov manj), tesla model Y s pogonom zadaj in večjo baterijo trenutno 51 tisočakov.

