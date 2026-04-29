Prvomajski prazniki so že skoraj tu in z njimi prihaja tudi čas sproščenih druženj, izletov ter prvih toplih dni. Prav v tem obdobju marsikdo v svojo garderobo vnese več svežine, lahkotnosti in svetlejših modnih kosov, ki napovedujejo novo sezono. To vsako leto stori tudi modna vplivnica Pika Zrim, ki nas je lansko leto navdušila z elegantnim, a hkrati svežim stajlingom. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Bela srajca

Bela srajca je brezčasen modni kos, ki vedno deluje urejeno, elegantno in prefinjeno. Pika je z izbiro lahkotnega kroja ustvarila videz, ki je bil popoln za spomladanske dni, saj je deloval sveže in zelo ženstveno. Takšno srajco lahko nosite sproščeno z zavihanimi rokavi ali bolj klasično zatlačeno v hlače.

Bele hlače

Bele hlače so simbol prefinjenega spomladanskega videza, saj delujejo čisto, lahkotno in zelo moderno. V kombinaciji z belo srajco ustvarijo monokromatski videz, ki podaljša postavo in izžareva eleganco brez pretiranega truda. Najlepše delujejo v ravnem ali nekoliko širšem kroju.

Japonke

Japonke so danes veliko več kot le obutev za plažo, saj jih modne navdušenke vse pogosteje vključujejo tudi v mestne kombinacije. Pika je z njimi elegantnemu videzu dodala sproščen pridih in ustvarila popolno ravnovesje med udobjem ter trendnim videzom, ki je idealen za prvomajske dni.

Minimalistična torbica

Minimalistična torbica je pika na i vsakemu stajlingu, saj videz dopolni brez odvečnega pretiravanja. Pika je izbrala preprost model čistih linij, ki se je popolno ujel z njeno modno kombinacijo. Takšen dodatek je eleganten, praktičen in primeren za številne priložnosti.

Preberite še: