Taja Kaja Cekuta

29. 4. 2026,
4.00

Prvomajski stajling Pike Zrim, ki nas je navdušil

Pika Zrim | Foto Instagram

Prvomajski prazniki so že skoraj tu in z njimi prihaja tudi čas sproščenih druženj, izletov ter prvih toplih dni. Prav v tem obdobju marsikdo v svojo garderobo vnese več svežine, lahkotnosti in svetlejših modnih kosov, ki napovedujejo novo sezono. To vsako leto stori tudi modna vplivnica Pika Zrim, ki nas je lansko leto navdušila z elegantnim, a hkrati svežim stajlingom. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Bela srajca

Bela srajca je brezčasen modni kos, ki vedno deluje urejeno, elegantno in prefinjeno. Pika je z izbiro lahkotnega kroja ustvarila videz, ki je bil popoln za spomladanske dni, saj je deloval sveže in zelo ženstveno. Takšno srajco lahko nosite sproščeno z zavihanimi rokavi ali bolj klasično zatlačeno v hlače.

Bele hlače

Bele hlače so simbol prefinjenega spomladanskega videza, saj delujejo čisto, lahkotno in zelo moderno. V kombinaciji z belo srajco ustvarijo monokromatski videz, ki podaljša postavo in izžareva eleganco brez pretiranega truda. Najlepše delujejo v ravnem ali nekoliko širšem kroju.

Japonke

Japonke so danes veliko več kot le obutev za plažo, saj jih modne navdušenke vse pogosteje vključujejo tudi v mestne kombinacije. Pika je z njimi elegantnemu videzu dodala sproščen pridih in ustvarila popolno ravnovesje med udobjem ter trendnim videzom, ki je idealen za prvomajske dni.

Minimalistična torbica

Minimalistična torbica je pika na i vsakemu stajlingu, saj videz dopolni brez odvečnega pretiravanja. Pika je izbrala preprost model čistih linij, ki se je popolno ujel z njeno modno kombinacijo. Takšen dodatek je eleganten, praktičen in primeren za številne priložnosti.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.