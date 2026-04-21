Torek, 21. 4. 2026, 8.06
Evroliga, play-in
Druga priložnost za nekatere evropske velikane
V evroligi bosta zadnja dva udeleženca končnice znana po play-inu, ki so ga v evroligi prevzeli po vzoru lige NBA. V prvem obračunu se bosta za direktno vstopnico pomerila Panathinaikos in Monaco, v drugem pa se bosta za ohranitev upov udarila Barcelona in Crvena zvezda. Poraženec prvega obračuna se bo v zadnjem dejanju play-ina v petek srečal z zmagovalcem drugega.
Znana sta sicer že dva para četrtfinala, in sicer se bo Real Madrid pomeril s Hapoelom iz Tel Aviva, Fenerbahče pa se bo srečal z Žalgirisom. Na svoje nasprotnike pa še čakata Olympiacos in Valencia.
Evroliga, play-in:
Torek, 21. april
Pari četrtfinala:
Fenerbahče (4) - Žalgiris (5)
Real Madrid (3) - Hapoel Tel Aviv (6)
Valencia (2) - ?
Olympiacos (1) - ?