Druga priložnost za nekatere evropske velikane

V evroligi bosta zadnja dva udeleženca končnice znana po play-inu, ki so ga v evroligi prevzeli po vzoru lige NBA. V prvem obračunu se bosta za direktno vstopnico pomerila Panathinaikos in Monaco, v drugem pa se bosta za ohranitev upov udarila Barcelona in Crvena zvezda. Poraženec prvega obračuna se bo v zadnjem dejanju play-ina v petek srečal z zmagovalcem drugega.