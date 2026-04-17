Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 4. 2026,
22.00

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,81

Natisni članek

Natisni članek
Baskonia Crvena zvezda Partizan Beograd Bayern Basketball Real Madrid Barcelona Klemen Prepelič Aleksander Sekulić Dubaj Olympiacos Evroliga Evroliga

Petek, 17. 4. 2026, 22.00

53 minut

Evroliga, 38. krog

Sekuliću ob debiju ni uspelo, Dončić in Đoković zaploskala visoki zmagi Reala

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,81
Luka Dončić Novak Đoković | Luka Dončić in Novak Đoković na tekmi v Madridu. Pa tudi Saša Dončić. | Foto Guliverimage

Luka Dončić in Novak Đoković na tekmi v Madridu. Pa tudi Saša Dončić.

Foto: Guliverimage

V evroligi so bile na sporedu zadnje tekme rednega dela. Prvič se je kot trener Dubaja predstavil slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki pa je na tekmi za biti ali ne biti v boju za play-in s 85:95 moral priznati premoč Valencii. Dubaj je tako zaključil evropsko sezono, Klemen Prepelič je dosegel dve točki. V četrtek sta se v Madridu pomerila Real in Crvena zvezda. Tekmo so iz prve vrste skupaj spremljali Luka in Saša Dončić ter Novak Đoković. Zaploskali so prepričljivi zmagi španskega velikana, ki je ugnal Beograjčane s 103:82 in si zagotovil prednost domačega igrišča v četrtfinalu.

Španec Sergio Llull je zadel neverjetno trojko ob koncu tretje četrtine in navdušil prijatelja, nekdanjega soigralca Luko Dončića:

Košarkarji madridskega Reala so v zadnjem krogu ligaškega dela pred domačimi gledalci visoko premagali Crveno zvezdo s 103:82. Med gledalci v Movistar Areni v španski prestolnici sta bila tudi slovenski košarkar Luka Dončić in srbski teniški zvezdnik Novak Đoković.

Luki Dončiću, ki je odrasel v madridovi akademiji, so namenili glasen aplavz. | Foto: Guliverimage

Obe ekipi sta si že pred zadnjim krogom zagotovili nastop v končnici. Španska ekipa se je že uvrstila v četrtfinale, srbska pa se bo za vstop med najboljših osem pomerila v dodatnih tekmah.

Luka Dončić in Novak Đoković na tekmi v Madridu:

Partizan je ugnal Baskonio z 91:79, Stefan Joksimović in Vit Hrabar pa nista bila v kadru baskovske ekipe v beograjski Areni. Milano je v Pireju klonil proti Olympiakosu s 76:85, Američan s slovenskim potnim listom Josh Nebo pa je za italijansko ekipo dosegel tri točke in pobral osem žog pod obema obročema. Virtus iz Bologne je bil v gosteh boljši od Maccabija iz Tel Aviva z 89:85, Fenerbahče pa v Franciji od Asvela z 81:76.

Sekuliću ob debiju ni uspelo

Aleksander Sekulić | Foto: Aleš Fevžer Aleksander Sekulić Foto: Aleš Fevžer Aleksander Sekulić je po slovesu Jurice Golemca prevzel vodenje Dubaja, že takoj na uvodu pa ga je čakala težka preizkušnja v boju za play-in. Dubaju v Sarajevu, kjer klub trenutno igra domače tekme, proti Valencii ni uspelo, španska ekipa je slavila s 95:85. Odločila je tretja četrtina, ki so jo gostje dobili s 34:20. Pri Dubaju je Džanan Musa dosegel 21 točk in devet skokov, Davis Bertans je dodal 17 točk. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič je dosegel dve točki (0/4 met za tri), dva skoka, dve asistenci in eno ukradeno žogo. Za Valencio je Brancou Badio dosegel 20 točk.

Dubaj sicer tudi v primeru zmage ne bi napredoval v play-in, saj bi moral ob morebitni zmagi upal tudi na pomoč Bayerna proti Barceloni, a je nemška ekipa visoko izgubila. Barcelona je zmagala s kar 95:69.

Že krog pred koncem so si prvo mesto zagotovili košarkarji Olympiacosa. Neposredno mesto v končnici so si zagotovili še Valencia, Real Madrid, Fenerbahče, Žalgiris in Hapoel Tel Aviv. Boj v play-inu pa čaka Panathinaikos, Monaco, Barcelono in Crveno zvezdo.

Evroliga, 38. krog:

Četrtek, 16. april

Petek, 17. april

Lestvica:

slovenska košarkarska reprezentanca : Češka, Aleksander Sekulić
Sportal Aleksander Sekulić ima novo službo
Baskonia Crvena zvezda Partizan Beograd Bayern Basketball Real Madrid Barcelona Klemen Prepelič Aleksander Sekulić Dubaj Olympiacos Evroliga Evroliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

