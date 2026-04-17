Sekuliću ob debiju ni uspelo, Dončić in Đoković zaploskala visoki zmagi Reala

V evroligi so bile na sporedu zadnje tekme rednega dela. Prvič se je kot trener Dubaja predstavil slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki pa je na tekmi za biti ali ne biti v boju za play-in s 85:95 moral priznati premoč Valencii. Dubaj je tako zaključil evropsko sezono, Klemen Prepelič je dosegel dve točki. V četrtek sta se v Madridu pomerila Real in Crvena zvezda. Tekmo so iz prve vrste skupaj spremljali Luka in Saša Dončić ter Novak Đoković. Zaploskali so prepričljivi zmagi španskega velikana, ki je ugnal Beograjčane s 103:82 in si zagotovil prednost domačega igrišča v četrtfinalu.

Španec Sergio Llull je zadel neverjetno trojko ob koncu tretje četrtine in navdušil prijatelja, nekdanjega soigralca Luko Dončića:

Košarkarji madridskega Reala so v zadnjem krogu ligaškega dela pred domačimi gledalci visoko premagali Crveno zvezdo s 103:82. Med gledalci v Movistar Areni v španski prestolnici sta bila tudi slovenski košarkar Luka Dončić in srbski teniški zvezdnik Novak Đoković.

Luki Dončiću, ki je odrasel v madridovi akademiji, so namenili glasen aplavz. Foto: Guliverimage

Obe ekipi sta si že pred zadnjim krogom zagotovili nastop v končnici. Španska ekipa se je že uvrstila v četrtfinale, srbska pa se bo za vstop med najboljših osem pomerila v dodatnih tekmah.

Luka Dončić in Novak Đoković na tekmi v Madridu:

Partizan je ugnal Baskonio z 91:79, Stefan Joksimović in Vit Hrabar pa nista bila v kadru baskovske ekipe v beograjski Areni. Milano je v Pireju klonil proti Olympiakosu s 76:85, Američan s slovenskim potnim listom Josh Nebo pa je za italijansko ekipo dosegel tri točke in pobral osem žog pod obema obročema. Virtus iz Bologne je bil v gosteh boljši od Maccabija iz Tel Aviva z 89:85, Fenerbahče pa v Franciji od Asvela z 81:76.

Sekuliću ob debiju ni uspelo

Aleksander Sekulić Foto: Aleš Fevžer Aleksander Sekulić je po slovesu Jurice Golemca prevzel vodenje Dubaja, že takoj na uvodu pa ga je čakala težka preizkušnja v boju za play-in. Dubaju v Sarajevu, kjer klub trenutno igra domače tekme, proti Valencii ni uspelo, španska ekipa je slavila s 95:85. Odločila je tretja četrtina, ki so jo gostje dobili s 34:20. Pri Dubaju je Džanan Musa dosegel 21 točk in devet skokov, Davis Bertans je dodal 17 točk. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič je dosegel dve točki (0/4 met za tri), dva skoka, dve asistenci in eno ukradeno žogo. Za Valencio je Brancou Badio dosegel 20 točk.

Dubaj sicer tudi v primeru zmage ne bi napredoval v play-in, saj bi moral ob morebitni zmagi upal tudi na pomoč Bayerna proti Barceloni, a je nemška ekipa visoko izgubila. Barcelona je zmagala s kar 95:69.

Že krog pred koncem so si prvo mesto zagotovili košarkarji Olympiacosa. Neposredno mesto v končnici so si zagotovili še Valencia, Real Madrid, Fenerbahče, Žalgiris in Hapoel Tel Aviv. Boj v play-inu pa čaka Panathinaikos, Monaco, Barcelono in Crveno zvezdo.

