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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
10. 6. 2026,
12.02

Osveženo pred

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Janez Cigler Kralj kmetijski minister Ministrstvo za kmetijstvo prehranske smernice kmetijstvo

Sreda, 10. 6. 2026, 12.02

1 minuta

Minister Cigler Kralj umaknil prehranske smernice, ki jih je sprejela prejšnja vlada #vŽivo

Avtor:
Sa. B.

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Novi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po današnjem posvetu s predstavniki kmetijskih organizacij sporočil, da so s spletne strani vlade umaknili prehranske smernice, ki jih je sprejela prejšnja vlada Roberta Goloba. Po njegovih besedah so bile smernice škodljive in pripravljene mimo stroke, deležne pa so bile tudi veliko pritožb. Od danes so tako znova v veljavi smernice, ki so veljale prej, so pa te "zastarele in ne odgovarjajo več potrebam ljudi, zato jih bomo prenovili".

"Zaključili smo zelo konstruktiven spoznavni sestanek s kmetijskimi organizacijami. Sam ne morem premakniti nič, če pa bomo s kmetijskimi organizacijami dobri partnerji, potem pa bomo naredili veliko," je v izjavi za medije po današnjem posvetu s kmetijskimi organizacijami uvodoma dejal novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Njegovo prvo sporočilo predstavnikom kmetijskih organizacij je po njegovih besedah to, da bodo partnerji. "Da bom vodil stalen in kvaliteten dialog, ob tem pa z njihove strani pričakujem, da bodo zahtevni in neumorni, saj se skupaj borimo za naše in njihove interese," je nadaljeval.

Na posvetu je vsaka kmetijska organizacija predstavila svoje zahteve in pričakovanja, po navedbah Cigler Kralja pa se te v približno dveh tretjinah pokrivajo s koalicijsko pogodbo. "Obljubil sem jim, da kar se pokriva, bo v teh štirih letih izvedeno," je izpostavil.

Ključne prioritete tako ministrstva kot kmetijskih organizacij so poenostavitve postopkov, manj birokracije, digitalizacija, večja dostopnost do ukrepov ter poudarek na mladih, da jih spodbudijo, da ostanejo na podeželju, se tja vrnejo oziroma tam na novo začnejo svojo zgodbo. "Vsi se strinjamo z načrti Evropske komisije, da bi prenehala z ločeno ovojnico za skupno kmetijsko politiko. Tega si ne želimo, ker ni dobro ne za slovensko, ne za evropsko kmetijsko politiko. Ne morem obljubljati čudežev, naredili pa bomo vse, kar je možno," je povedal. In dodal: "Želim, da delamo skupaj, seveda pa obstajajo tudi nekateri različni interesi, ki se ne pokrivajo vedno."

Posodobitev prehranskih smernic

Kot je napovedal že ob primopredaji poslov z nekdanjo kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, je ministrstvo za kmetijstvo pod njegovim vodstvom umaknilo prehranske smernice prejšnje vlade. Pojasnil je, da so bile te pripravljene mimo stroke, nanje pa je bilo tudi veliko pritožb. "Ne bom dovolil, da aktivizem prehiti stroko in kmetijske organizacije, ki se trudijo in delajo od jutra do večera, da lahko mi jemo najkvalitetnejšo možno hrano."

Ob tem je potrdil, da so prehranske smernice, ki so bile v veljavi pred tistimi, ki jih je sprejela vlada Roberta Goloba, zastarele in ne odgovarjajo več potrebam ljudi, zato jih bodo prenovili. "V kratkem bom sklical vse deležnike, obveščen pa sem, da so tudi pristojni, kot sta NIJZ in Inštitut za nutricionistiko, pripravljeni sodelovati," je zaključil.

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