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Avtor:
Š. L.

Sreda,
3. 6. 2026,
16.16

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Miloš Teodosić Crvena zvezda liga ABA liga ABA ABA Ibon Navarro

Sreda, 3. 6. 2026, 16.16

56 minut

Miloš Teodosić po upokojitvi v novi vlogi pri Crveni zvezdi

Avtor:
Š. L.

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Miloš Teodosić | Miloš Teodosić bo po novem športni direktor Crvene zvezde. | Foto Vid Ponikvar

Miloš Teodosić bo po novem športni direktor Crvene zvezde.

Foto: Vid Ponikvar

Pri košarkarskem klubu Crvena zvezda so naznanili ime novega športnega direktorja kluba. Na tem mestu je Zvezda imenovala klubsko legendo Miloša Teodosića. Nekdanji MVP in prvak Evrolige se bo tako leto dni po koncu igralske kariere vrnil v beograjski klub in začel novo poglavje izven igrišča.

Miloš Teodosić se je po koncu kariere vrnil v Crveno zvezdo, tokrat v drugačni vlogi. Beograjski velikan je namreč sporočil, da je bila srbska košarkarska ikona imenovana za novega športnega direktorja kluba, kar pomeni začetek novega poglavja v njegovi drugi karieri. "Najprej bi se rad zahvalil klubu za zaupanje, ki mi ga je izkazal," je Teodosić dejal v uradni izjavi. "Zahvaliti se želim tudi številnim navijačem za vsa sporočila podpore, ki sem jih prejel v preteklih dneh. Potrudil se bom, da upravičim to zaupanje in vedno dam svoj maksimum za Crveno zvezdo."

39-letni Srb se je igralsko upokojil leta 2025, potem ko je zadnji dve sezoni svoje 21-letne kariere preživel pri Crveni zvezdi. "Po igralski karieri odpiram novo poglavje, v katerem bom vse svoje sposobnosti posvetil Crveni zvezdi. Nikoli ni bilo v mojem slogu dajati obljub ali uporabljati besed, ki jih vsi radi slišijo. Vem, kam sem prišel, in vem, kakšni so Zvezdini cilji in ambicije. To bodo zdaj tudi moji cilji in ambicije. Ne bo velikih besed, ki se v tistem trenutku slišijo dobro. Moj cilj je za seboj pustiti dejanja, ki se jih bo spominjala zgodovina Crvene zvezde."

Teodosić je poudaril, da bo trdo delo temelj njegove nove vloge, in izpostavil pomen ohranjanja enotnosti kluba za skupnim ciljem. "Ni veliko za govoriti, moramo delati. Pred nami je velika naloga in upam, da bomo na koncu te poti vsi skupaj praznovali. Prepričan sem, da bo naša kakovost in predvsem pošten pristop nagrajena s polnimi tribunami in močno podporo, saj jo potrebujemo. Moja velika želja je, da bi vsi navijači Zvezde stopili skupaj," je zaključil Srb, ki velja za enega najboljših organizatorjev igre v zgodovini evropske košarke.

Zvezda pa naj bi po koncu sodelovanja s Sašo Obradovićem tudi že našla novega trenerja. Ta naj bi postal Ibon Navarro, ki je zadnje štiri sezone preživel kot glavni trener Unicaje iz Malage. 

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