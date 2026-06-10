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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
10. 6. 2026,
6.05

Osveženo pred

23 minut

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Iran ZDA vojna Izrael Bližnji vzhod

Sreda, 10. 6. 2026, 6.05

23 minut

Bližnji vzhod

Trump ukazal napad na Iran, maščevanje se je že začelo #vŽivo

Avtor:
Sa. B.

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Donald Trump | "Verjamem, da bi moral biti odziv zelo močan," je Trump povedal za ABC News.  | Foto Reuters

"Verjamem, da bi moral biti odziv zelo močan," je Trump povedal za ABC News. 

Foto: Reuters

Ameriška vojska je sporočila, da je kot odgovor na sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja Apache, o čemer smo poročali včeraj, izvedla napade na Iran. Teheran je kmalu zatem napovedal maščevanje in proti ameriškim vojaškim ciljem na Bližnjem vzhodu izstrelil serijo raket. Te so opazili nad Bahrajnom, Kuvajtom in Jordanijo, kjer so se oglasile sirene pred zračnimi napadi, po navedbah Irana pa sta njihovi glavni tarči ameriška vojaška baza v Jordaniji in poveljstvo ameriške pete flote v Bahrajnu.

Potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da ga je ameriška vojska obvestila, da je Iran sestrelil njihov helikopter apache, ki je v ponedeljek strmoglavil ob obali Omana, so se ZDA odzvale z napadom.

Ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM) je sporočilo, da so bili po ukazu ameriškega predsednika izvedeni samoobrambni napadi. "Sile CENTCOM so napadle iransko zračno obrambo, zemeljske nadzorne postaje in radarje v bližini Hormuške ožine z natančnim strelivom iz ameriških lovskih letal in mornarice," so navedli. 

"Verjamem, da bi moral biti odziv zelo močan," pa je Trump povedal za ABC News. O eksplozijah so poročali na južni obali Irana, blizu Hormuške ožine.

Iran: Če želite biti varni, zapustite našo regijo

Po ameriških napadih je s povračilnimi ukrepi zagrozil tudi Iran. "Kljub porazom na bojišču so se ZDA odločile preizkusiti našo odločnost. Naše močne oborožene sile ne bodo nobenega napada ali grožnje pustile brez odgovora," je sporočil iranski zunanji minister Abas Aragči. "Zapustite našo regijo, če želite biti varni. Zgodovina Perzijskega zaliva ima veliko poglavij o strašnih usodah tujih vsiljivcev," je dodal.

Kmalu zatem so svoje napovedi tudi uresničili in proti ameriškim vojaškim ciljem na Bližnjem vzhodu izstrelili serijo raket. Te so opazili nad Bahrajnom, Kuvajtom in Jordanijo, kjer so se oglasile sirene pred zračnimi napadi, po navedbah Irana pa sta njihovi glavni tarči ameriška vojaška baza v Jordaniji in poveljstvo ameriške pete flote v Bahrajnu.

Na družbenih omrežjih je že zaokrožil posnetek domnevnega napada na ameriško bazo v Bahrajnu.

V vojni med ZDA in Iranom od 8. aprila sicer velja dogovor o prekinitvi ognja.

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