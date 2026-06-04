Kakšna je prihodnost tehnikov steklarstva? "Znanje je ključno, zaslužki pa lahko zelo dobri."

Ko pomislimo na steklo, večina najprej vidi okna, kozarce ali vitrine. A za tem materialom se skriva precej več, od umetnosti in oblikovanja do sodobnih tehnologij, arhitekture in medicine. Steklarstvo danes ni več le tradicionalna obrt, ampak poklic, ki združuje ustvarjalnost, tehnologijo in praktično znanje. Prav zato zanimanje zanj med mladimi ne usiha.

Kakšna je prihodnost tega poklica, kakšne možnosti ponuja mladim in zakaj povpraševanje po usposobljenih kadrih ostaja veliko? Odgovore smo poiskali na Šolskem centru Rogaška Slatina, edini izobraževalni ustanovi v Sloveniji, ki izobražuje tehnike steklarstva. O izobraževanju, kariernih priložnostih in razvoju panoge smo se pogovarjali z Zinko Kobula-Kamenšek, učiteljico strokovnih modulov za steklarstvo, ter dijakoma Rudijem Pirmanom in Harisom Muratijem, ki sta v steklarstvu prepoznala priložnost za ustvarjalno in perspektivno poklicno pot.

Foto: Jan Lukanović

Edini v Sloveniji izobražujejo tehnike steklarstva

Tehnik steklarstva je specialist za steklo in za različne načine njegove obdelave. Gre za poklic, ki združuje ustvarjalnost, tehnično znanje in sodobne tehnologije. Program tehnik steklarstva v Sloveniji izvaja le Šolski center Rogaška Slatina, kjer dijaki v štirih letih pridobijo znanja s področja oblikovanja, obdelave in predelave stekla ter se seznanijo z različnimi možnostmi njegove uporabe v industriji, arhitekturi in umetnosti. Pri izobraževanju imajo na voljo sodobno opremljene laboratorije, različna orodja in naprave ter možnost sodelovanja v domačih in mednarodnih projektih.

"Prvi dve leti dijaki spoznajo vse tehnike, ki jih ponuja program, nato pa se v tretjem in četrtem letniku specializirajo. Usmerijo se lahko v področje vročega stekla ali obdelavo in dodelavo stekla s hladnimi tehnikami. Med drugim se učijo izdelave vitražev, mozaikov, peskanja in graviranja stekla, oblikovanja nad odprtim plamenom, steklarskega pihanja ter računalniške priprave izdelkov. Tehnik je še veliko več, predvsem pa jih je mogoče med seboj zelo lepo kombinirati. Dijaki razvijejo zelo dobre praktične veščine oblikovanja stekla, tehnično in tehnološko znanje, natančnost, občutek za estetiko, kreativno razmišljanje, reševanje izzivov, samostojnost, tudi sposobnost dela v timu," uvodoma pove Zinka Kobula-Kamenšek, učiteljica strokovnih modulov za steklarstvo.

Foto: Jan Lukanović

Poklic za ustvarjalne, radovedne in vztrajne

Kot pravi se profil dijakov, ki se odločajo za program tehnik steklarstva, skozi leta nekoliko spreminja, nekatere lastnosti pa ostajajo. Najpogosteje jih povezujejo želja po ustvarjanju, ročna spretnost in pripravljenost preizkušati nove ideje.

"Ta program imajo zelo radi mladi, ki so ročno spretni, radi oblikujejo, imajo veliko idej, so inovativni in imajo radi izzive. Pri nas je velik poudarek na tem, da dijak ni le opazovalec, ampak aktivno sodeluje pri reševanju izzivov in postane del rešitve. Za poklic se tako odločajo predvsem mladi, ki jih zanimajo oblikovanje, umetnost in različne tehnike obdelave materialov. Pritegne jih možnost, da lahko svoje zamisli hitro prenesejo v prakso in ustvarijo nekaj oprijemljivega," pojasnjuje Zinka Kobula-Kamenšek. Prav to je po besedah sogovornice ena največjih prednosti programa. "Ideja pri nas ne ostane samo na papirju. Dijaki jo razvijejo in nato tudi izdelajo končni izdelek. Tako že med šolanjem dobijo občutek, kako poteka celoten ustvarjalni proces, od zamisli do izvedbe."

Ker je povpraševanje po unikatnih izdelkih in storitvah vse večje, steklarstvo danes ni več zgolj rokodelski poklic. Vedno bolj privlači tudi mlade, ki jih zanimajo dizajn, inovacije in razvoj novih izdelkov, saj jim omogoča združevanje ustvarjalnosti in sodobnih tehnologij.

Od tradicionalne obrti do sodobnega poklica

Če je bilo steklarstvo nekoč povezano predvsem z obrtniškim znanjem in ročnim delom, je danes slika precej drugačna. Razvoj tehnologije je močno vplival tudi na to panogo, zato poklic tehnika steklarstva danes zahteva precej širši nabor znanj kot nekoč. "Poklic se je zelo posodobil in moderniziral. Vse več je tehnologije, ki jo zahteva sodobno življenje, zato jo vključujemo tudi v izobraževanje. Tehnik steklarstva danes ni več zgolj izvajalec posameznih postopkov, ampak pogosto prevzema vlogo oblikovalca, ustvarjalca, tehnologa ali celo kreativnega vodje projektov. Vedno več poudarka je na oblikovanju unikatnih in luksuznih izdelkov, pomemben del dela pa postajajo tudi digitalna orodja in sodobne proizvodne tehnologije," pove Zinka Kobula-Kamenšek.

Mladi se med šolanjem srečajo tako s klasičnimi tehnikami oblikovanja stekla kot tudi z novejšimi pristopi, ki vključujejo uporabo pametnih tehnologij. Steklo se vse pogosteje kombinira z drugimi materiali, kot so les, kovina ali kamen, pomemben del izobraževanja pa predstavljajo tudi podjetniška znanja. Ker dandanes ni dovolj le dobra ideja, ampak jo je treba znati tudi predstaviti in prodati, se dijaki preizkusijo v razvoju lastnih izdelkov, spoznajo osnove poslovanja in dobijo vpogled v to, kako lahko ustvarjalnost povežejo s podjetniško potjo, podjetništvom. Dragocene izkušnje pridobivajo tudi na praksah v tujini, kjer spoznavajo različne pristope k delu in primere dobrih praks.

Foto: Jan Lukanović

Znanje, ki ga trg išče

Da gre za iskan poklic, potrjuje tudi stanje na trgu dela. Potrebe po usposobljenih steklarjih in tehnikih steklarstva že vrsto let presegajo ponudbo, pri čemer povpraševanje ni omejeno zgolj na Slovenijo. "Na trgu dela je povpraševanje stalno in pogosto večje od ponudbe. Znanje na tem področju je zelo cenjeno, ne le v Sloveniji, ampak tudi v evropskem in svetovnem prostoru," poudarja sogovornica.

Dobri mojstri so zato danes izjemno iskani, številni dijaki pa prve stike z delodajalci vzpostavijo že med šolanjem. Dijaki opravljajo prakso v realnem delovnem okolju in pridobijo izkušnje, ki jim jih šola ne more dati. Pogosto si že med šolanjem zagotovijo zaposlitev. Nekateri se sicer odločijo za nadaljevanje izobraževanja na fakultetah v Sloveniji ali tujini, drugi svojo kariero gradijo v umetniških in oblikovalskih studiih, vse več pa je tudi tistih, ki se podajo na samostojno podjetniško pot.

"Steklo je eden najpomembnejših materialov sodobne civilizacije"

Dobre zaposlitvene možnosti niso naključje. Steklo ostaja eden najpomembnejših materialov sodobne družbe, njegova uporaba pa se z razvojem tehnologije nenehno širi na nova področja. "Panoga ima zelo dobro prihodnost, steklo pa ostaja pomemben material brez prave konkurence. Je eden najpomembnejših materialov sodobne civilizacije, zato si je življenje brez njega danes skoraj nemogoče predstavljati. Zaradi svojih lastnosti, kot so prosojnost, mehanska trdnost in odpornost proti temperaturnim spremembam, ima ključno vlogo v arhitekturi in gradbeništvu, kjer omogoča razvoj sodobnih, energetsko učinkovitih in estetsko dovršenih objektov. Nepogrešljivo je tudi v kemijski in farmacevtski industriji, saj zanesljivo ščiti občutljive snovi in ohranja njihovo kakovost. Pomembno vlogo ima tudi v živilski industriji, kjer steklena embalaža zagotavlja visoko raven higiene, dolgo obstojnost in možnost popolnega recikliranja brez izgube kakovosti. Steklo je hkrati izjemno pomembno tudi na področjih znanosti, medicine, optike in umetnosti," poudarja Zinka Kobula-Kamenšek.

Foto: Jan Lukanović

Ob koncu pogovora Kobula-Kamenškova mladim svetuje, naj se ne bojijo izbrati nekoliko drugačne poklicne poti. Po njenem mnenju steklarstvo ponuja veliko več, kot si večina predstavlja, od ustvarjalnega dela in dobrih zaposlitvenih možnosti do mednarodnih priložnosti in možnosti za osebni razvoj.

"Gre za poklic z lepo prihodnostjo, velikim povpraševanjem in dobrimi možnostmi za kariero. V steklarski panogi so lahko zaslužki zelo dobri, ključno pa je znanje. Če nekdo želi ustvarjati, razvijati svoje zamisli in videti, kako ideja zaživi v konkretnem izdelku, lahko v steklarstvu zgradi zelo lepo poklicno pot. Gre za cenjen, zanimiv in perspektiven poklic, ki omogoča dinamično delo, hitro zaposljivost ter številne priložnosti doma in v tujini," sklene Zinka Kobula-Kamenšek.

"Umetnost, kjer ustvarjaš nekaj edinstvenega"

Med dijaki, ki so v programu tehnik steklarstva prepoznali priložnost za ustvarjalno in perspektivno poklicno pot, sta tudi Rudi Pirman in Haris Murati.

"Poklic tehnika steklarstva zame ni samo delo, ampak način izražanja. Je umetnost, kjer ustvarjaš nekaj edinstvenega. Vsak izdelek nosi del mene, moje ideje in mojega znanja," pravi Rudi Pirman. Za to pot se je odločil zaradi zanimanja za oblikovanje, ustvarjanje in delo z materiali. Že od nekdaj ga je zanimalo, kako lahko kos stekla postane umetniški izdelek ali del sodobne arhitekture, odločilni trenutek pa je doživel na sejmu, na katerem je prvič od blizu spremljal proces oblikovanja stekla. "Najbolj me je navdušilo, ko sem videl, kako se steklo segreva, oblikuje in počasi spreminja v nakit. Takrat sem začutil, da tega ne želim samo opazovati, ampak tudi sam ustvarjati," pojasni.

Foto: Jan Lukanović

Podobno razmišlja Haris Murati, ki poudarja, da ga je program presenetil predvsem z raznolikostjo znanj in možnosti, ki jih ponuja. "V štirih letih sem se naučil ogromno stvari, ki jih lahko naredimo iz stekla. Ljudje se pogosto sploh ne zavedajo, kako široko področje je to, od dela v proizvodnji do izdelave unikatnih izdelkov, kot so nakit, skulpture in številni drugi izdelki."

Danes Rudija najbolj navdušuje delo z vročim steklom, kjer lahko rezultate svojega dela vidi skoraj takoj. "Najraje imam tehniko vročega stekla, saj se da skoraj vsako napako popraviti, do rezultata pa pridemo zelo hitro."

Ko ideja postane izdelek

Kot že omenjeno, velik del pouka poteka v laboratoriju za steklo, kjer dijaki teorijo hitro prenesejo v prakso. Spoznavajo različne tehnike, od graviranja in peskanja stekla do izdelave vitražev, mozaikov in slikanja na steklo, pri tem pa nastajajo tudi njihovi prvi samostojni izdelki. Prav možnost, da zamisel hitro postane oprijemljiv izdelek, je po Rudijevih besedah ena največjih prednosti poklica. "Najlepši občutek je, ko imaš idejo in jo spremeniš v resničen izdelek. To je poklic, kjer vidiš rezultate svojega dela. Ideja ne ostane samo na papirju in prav to me najbolj motivira."

Dodatno Haris med največje prednosti programa uvršča sodelovanje z zunanjimi ustvarjalci in strokovnjaki, ki dijakom pomagajo njihove zamisli spremeniti v konkretne izdelke. "V programu tehnik steklarstva je zelo pomembno sodelovanje z umetniki in drugimi ustvarjalci. Skupaj s profesorji svoje ideje razvijemo in jih uresničimo v končnem izdelku." Tudi po njegovem mnenju je prav ustvarjalnost ena največjih prednosti šolanja. "Možnost, da naše ideje s pomočjo profesorjev in različnih projektov zaživijo v končnem izdelku, je zagotovo eden najpomembnejših delov šolanja."

Foto: Jan Lukanović

Pogled v prihodnost

Rudi Pirman pravi, da mu je šolanje na Šolskem centru Rogaška Slatina odprlo številne možnosti za prihodnost in mu pokazalo, da se je izzivov vredno lotiti, tudi kadar se na prvi pogled zdijo zahtevni. "S prvim letom obiskovanja programa tehnik steklarstva se mi je zelo odprl pogled na različne poti, po katerih bi lahko šel naprej. Dalo mi je tudi misliti, da se je treba izzivov lotiti in iskati rešitve."

Poleg praktičnega usposabljanja je Harisu v spominu najbolj ostala mednarodna izmenjava Erasmus+, v okviru katere je skupaj s sošolci obiskal Irsko in tam spoznal delo v steklarski proizvodnji. "To je življenjska izkušnja, ki je zagotovo ne bom nikoli pozabil," poudarja. Oba že razmišljata o svoji poklicni prihodnosti, pri čemer ju najbolj privlači področje oblikovanja nakita, prepričana pa sta tudi, da ima poklic tehnika steklarstva svetlo prihodnost.

Zakaj bi se mladi odločili za steklarstvo?

Komu bi torej priporočila program tehnik steklarstva? "Predvsem mladim, ki jih veselijo ustvarjanje, umetnost in iskanje novih rešitev. Program tehnik steklarstva bi priporočal vsem, ki imajo umetniško dušo in se radi lotevajo izzivov. Steklarjev danes primanjkuje ne le v Sloveniji, ampak po vsem svetu, zato gre za zelo iskan poklic. Lepo bi bilo, da bi se zanj odločilo še več mladih. Program je primeren za vse, ki si želijo pridobiti praktična in strokovna znanja, iščejo stabilen in perspektiven poklic ter želijo pri svojem delu ustvarjati nekaj unikatnega. Hkrati odpira vrata tudi tistim, ki razmišljajo o nadaljnjem študiju ali lastni podjetniški poti. Če rad ustvarjaš, imaš ideje in želiš izdelati nekaj po svoji zamisli, potem je to poklic zate," skleneta.

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