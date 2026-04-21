Torek, 21. 4. 2026, 13.57

Pedro Martinez najboljši trener evrolige za sezono 2025/26

Pedro Martinez, Valencia | Pedro Martinez je bil imenovan za trenerja leta evrolige. | Foto Guliverimage

Pedro Martinez je bil imenovan za trenerja leta evrolige.

Trener Valencie Pedro Martinez je bil imenovan za trenerja leta evrolige in dobitnika nagrade Aleksandra Gomelskega za sezono 2025/26, je danes sporočila spletna stran tekmovanja. Martinez je to sezono z Valencio v evroligi zabeležil 25 zmag in 13 porazov, španska ekipa pa je končala na drugem mestu v ligi.

Martinez je največ glasov trenerjev evrolige, ki so sodelovali v izboru. Trener Žalgirisa Tomas Masiulis je končal na drugem mestu v izboru za trenerja leta, sledila sta mu Giorgos Barcokas iz Olympiakosa in Šarunas Jasikevičius iz Fenerbahčeja.

Evroliga je sporočila, da je bilo na glasovnici skupno 13 trenerjev.

Nagrada za trenerja leta Aleksander Gomelskij je poimenovana po legendarnem sovjetskem trenerju, ki je Rigo leta 1958 popeljal do prvega naslova v evroligi in osvojil še tri celinske lovorike.

Gomelskij je Sovjetsko zvezo popeljal tudi do zlata na olimpijskih igrah leta 1988 in je eden najbolj odlikovanih trenerjev v zgodovini košarke.

