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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
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Sreda, 10. 6. 2026, 11.00

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Nočno neurje močno prizadelo občino Žetale, škoda je milijonska #foto

Avtorji:
Sa. B., STA

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Neurje, poplave, padavine, Občina Žetale | Po podatkih župana Občine Žetale so nočni nalivi najbolj prizadeli prav njihovo občino, v kratkem času naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. | Foto Občina Žetale

Po podatkih župana Občine Žetale so nočni nalivi najbolj prizadeli prav njihovo občino, v kratkem času naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter.

Foto: Občina Žetale

Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale ter po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal za STA, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa so poškodovani dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest.

Kopše je še povedal, da so bili poplavljeni tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. "Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so že na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter vzpostavitev prevoznosti prometnih povezav," je dodal žetalski župan.

Neurje, poplave, padavine, Občina Žetale | Foto: Občina Žetale Foto: Občina Žetale

Občane pozivajo k previdnosti

Na občini ob tem občane pozivajo k previdnosti, zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov, pa tudi da upoštevajo morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Ker bodo začela zbiranje podatkov o nastali škodi, občane tudi prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi.

"V tem trenutku je naša prednostna naloga zagotoviti varnost ljudi, pregledati stanje na terenu in vzpostaviti pogoje za čim hitrejšo sanacijo posledic neurja," je dejal Kopše. Po njegovih navedbah bodo o vseh nadaljnjih ukrepih in ugotovitvah občane redno obveščali. Že dopoldne bodo opravili krizni sestanek z gasilci, civilno zaščito ter vzdrževalci občinskih in državnih cest.

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Po podatkih župana so nočni nalivi najbolj prizadeli prav njihovo občino, v kratkem času naj bi padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Poškodovalo je tudi športno igrišče pri osnovni šoli, kjer so lani namestili površino iz umetne mase. "Škoda gre verjetno v milijone evrov in občina sama tega ne bo zmogla sanirati," je še dodal Kopše.

Veliko škode je nastalo tudi na zasebnih objektih, v Čermožišah naj bi bila po doslej zbranih podatkih zaradi plazu ogrožena hiša. 

O meteorni vodi, ki je ponoči zalila klet stanovanjskega objekta, poročajo tudi iz Kozmincev v sosednji občini Podlehnik ter iz Gorišnice.

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