Oven

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se sicer spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Bik

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Izogibala se bo resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva. Samski boste začutili posebno kemijo z osebo, ki ste jo spoznali pred kratkim.

Dvojčka

Zdelo se vam bo, da je pasivnost zares za vami. Ko boste zamenjali prestavo, vas nihče več ne bo mogel ustaviti. Pazite se finančnih nihanj, ki so pred vami. Trenutno je stanje še stabilno, toda to ne bo trajalo večno. Če razmišljate o temeljiti spremembi, bo danes primeren čas za ukrepanje.

Rak

Soočili se boste z nečim, kar je bilo pred vami skrito. Na dan bodo prišle boleče ali problematične teme. Vsekakor se s težavami spoprimite. Poskušajte se pomiriti, to vas bo pripeljalo dlje, kot če bi izgubili živce. Poslušajte, kaj vam hočejo povedati in se tudi prisilite, da boste stvari popolnoma razumeli.

Lev

Pred vami je miren in prijeten dan. Da bi bil bolj pester, boste morali tudi sami kaj narediti za to. Privoščite si masažo ali drugačno razvajanje. Pozneje pa lahko pokličete prijatelje in se dobite z njimi. Izkoristite dan, da vam pozneje ne bo žal. Dan se bo zaključil veliko bolj pestro, kot se je začel.

Devica

Razpoloženje bo danes še vedno malce slabše, kar se bo odsevalo v partnerskem odnosu. Vezani boste čutili oddaljenost. Zaupajte partnerju, kako se počutite. Naj depresivno počutje ne stopi tudi med vaju. Samske bodo čustva, ki jih gojite do določene osebe, povsem zmedla. Premislite o tem, kaj čutite.

Tehtnica

Zdaj, ko ste razrešili tegobe in konflikte v domačem okolju, bodite mirni. Čeprav še niste povsem zadovoljni z dogajanjem v vašem domu, vsekakor pokažite osredotočenost pri delu. Naj vas domače težave nikar ne motijo. Pri financah pazite na odlive s tekočega računa. Le previdno.

Škorpijon

Še vedno vas bo spremljala dobra volja včerajšnjega dne. Danes vam odsvetujemo vsakršno odločanje, ki bi lahko bilo povezano s poslovanjem. Nekdo bi vas znal ukaniti, zato previdno, ko se boste pogovarjali in pogajali z različnimi osebami. Saj veste, nikoli ni odveč, da svoje korake v življenju temeljito preučite.

Strelec

Danes lahko pričakujete ogromno sveže energije. Dan boste začeli zagnano, zato se ne čudite, če vam bo hitro minil. Zjutraj boste vstali brez posebnih težav. V večernih urah si boste privoščili kratek klepet. Kontaktirala vas bo oseba, ki se je boste razveselili. Prijeten, a miren večer vam bo pisan na kožo.

Kozorog

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko.

Vodnar

Pojavila se bo situacija, ko boste morali samski dokazati čustveno moč. Morda boste morali premagati svoja čustva z razumom. Svetujemo vam, da prisluhnete svoji intuiciji, saj vas ta ne bo razočarala. Če sta s partnerjem v težavnejšem obdobju, obstaja nevarnost, da boste končali razmerje.

Ribi

Z aktivnostjo ste si nabrali nove moči. Prihaja obdobje, ko boste potrebovali pozornost in naklonjenost bližnjih. Sami ste odgovorni za svoje življenje in prihodnost, toda po pomoč se lahko še vedno obrnete na bližnje. Imejte to v mislih, ko se boste znašli na razpotju. Prisluhnite sebi in svojim mislim. Odkrili boste marsikaj.