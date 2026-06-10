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Avtor:
STA

Sreda,
10. 6. 2026,
23.08

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Cooper Lutkenhaus diamantna liga atletika

Sreda, 10. 6. 2026, 23.08

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Diamantna liga, Oslo

Guček sedmi na diamantni ligi, zmaga dos Santosu, mladi Američan znova navdušil

Avtor:
STA

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Alison dos Santos | Alison dos Santos | Foto Reuters

Alison dos Santos

Foto: Reuters

Slovenski rekorder Matic Ian Guček je na atletski diamantni ligi v Oslu zasedel sedmo mesto v teku na 400 m z ovirami s časom 49,31. S 46,89 je zmagal je Brazilec Alison dos Santos, ki je bil bronast na zadnjih dveh olimpijskih igrah, bil je tudi svetovni prvak leta 2022 in drug na lanskem SP.

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Drugi je bil svetovni rekorder, Norvežan Karsten Warholm, s 47,40. Olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni prvak je drugi tudi v skupnem seštevku lige v tej disciplini za dos Santosom. Alison dos Santos je tako tretjič zaporedoma premagal Warholma. Guček je v seštevku s šestimi točkami sedmi.

Dvaindvajsetletni Guček, član celjskega Kladivarja, je na 400 m z ovirami septembra lani na SP v Tokiu v polfinalu zasedel skupno 14. mesto. Na uvodni diamantni ligi sezone 16. maja je v Šanghaju na Kitajskem na 300 m z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, zasedel peto mesto.

Matic Ian Guček | Foto: Guliverimage Matic Ian Guček Foto: Guliverimage

Ameriška senzacija Cooper Lutkenhaus, star komaj 17 let, je v Oslu na 800 m premagal olimpijskega in svetovnega prvaka Emmanuela Wanyonyija in si zagotovil drugo zaporedno zmago na diamantni ligi. Lutkenhaus je sprva zaostajal za Wanyonyijem in ga 200 m pred ciljem prehitel.

Zdelo se je, da gladko drvi k zmagi, a v zadnjih metrih ni videl, da se mu je Kenijec približal. Bil je prisiljen, da se dobesedno vrže čez ciljno črto, da bi si zagotovil zmago. S časom minute in 42,08 sekunde, kar je nov osebni rekord in nov svetovni rekord za njegovo starostno skupino, je bil tik pred Wanyonyijem (1:42,09).

Cooper Lutkenhaus je znova navdušil. | Foto: Guliverimage Cooper Lutkenhaus je znova navdušil. Foto: Guliverimage

Bocvanski olimpijski prvak Letsile Tebogo je zlahka zmagal na 200 metrov, saj je ciljno črto prečkal v 19,84 sekunde, precej pred avstralskim najstnikom Goutom Goutom, ki je na svojem debiju v diamantni ligi končal na šestem mestu z 20,60 sekunde. Dvoboja med olimpijskim prvakom in 18-letnim avstralskim čudežnim dečkom, najhitrejšim na svetu letos (19,67 v aprilu), na koncu tako ni bilo.

Svetovna prvakinja Chase Jackson iz ZDA je zmagala v suvanju krogle z 20,74 m in s tem podrla rekord mitinga. Najhitrejša na 100 m je bila olimpijska prvakinja Julien Alfred iz Svete Lucije s časom 10,76. Sledili sta ji Britanka Amy Hunt z 10,99 in Novozelandka Zoe Hobbs z 11,03.

Osemnajstletna Kitajka Yan Ziyi je zmagala v metu kopja z 67,11. Po tekmovanju v Rabatu in Rimu je Emma Zapletalova dosegla tretjo zaporedno zmago v teku na 400 m z ovirami. Slovakinja je s časom 53,13 prehitela Jamajčanko Rushell Clayton (53,50) in Američanko Jasmine Jones (54,09).

To je bil šesti miting diamantne lige v letu. Naslednji bo 19. junija v Dohi, kjer bo med drugimi tekmovala tudi Slovenka Neja Filipič.

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