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Avtor:
STA

Sreda,
5. 8. 2026,
13.02

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek
FIFA Gianni Infantino

Sreda, 5. 8. 2026, 13.02

44 minut

Skrivnostni sestanek

Infantino pod pritiskom sklical krizni sestanek v Maroku

Avtor:
STA

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Gianni Infantino | V Maroku poteka skrivnostni sestanek Fife. | Foto Reuters

V Maroku poteka skrivnostni sestanek Fife.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. je v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije.

Sestanek poteka na afriškem sedežu Fife, ki se nahaja v kompleksu Mohamed VI v mestu Sale blizu Rabata, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Zanjo je pod pogojem anonimnosti to potrdil vir, seznanjen z zadevo.

Novinar AFP je pri enem od vhodov v kompleks opazil več vozil, med njimi tri kombije z zatemnjenimi stekli. Sestanek po navedbah vira ni bil odprt za javnost in zaenkrat niso bile objavljene nobene dodatne informacije.

Natančni razlogi za izbiro Maroka kot prizorišča tega sestanka tako ostajajo nejasni. Afriška država bo sicer leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko gostila svetovno prvenstvo v nogometu. Obenem je bil Infantino v Maroku že prejšnji teden ob praznovanju dneva prestola te kraljevine.

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