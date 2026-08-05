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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
5. 8. 2026,
12.58

Osveženo pred

43 minut

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Natisni članek
Prodaja avtomobilov električni avtomobili subvencije

Sreda, 5. 8. 2026, 12.58

43 minut

Prodaja električnih avtomobilov

Subvencioniranje nakupa električnih vozil v Sloveniji se končuje, kaj sledi?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Tesla model 3 | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nakup električnega avtomobila s pomočjo državne subvencije bo kmalu precej težji. Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko opozarjajo, da sredstva na aktualnem javnem pozivu hitro kopnijo, zato bo razpis predvidoma zaprt že v drugi polovici avgusta. Kdaj bo sledil nov javni poziv in koliko denarja bo na voljo, za zdaj še ni znano.

Na javnem pozivu, ki je bil objavljen 12. maja, je na voljo 25,6 milijona evrov za fizične osebe in osem milijonov evrov za podjetja oziroma druge izvajalce gospodarske dejavnosti. Ministrstvo je potrdilo, da dodatnega denarja ne bo, razpis pa bodo zaprli takoj, ko bo skupna vrednost oddanih vlog dosegla razpoložljiva sredstva.

Zanimanje za subvencije ostaja veliko

Do zdaj je bilo oddanih 3.105 vlog fizičnih oseb v skupni vrednosti 19,58 milijona evrov, poleg tega pa še 1.125 vlog podjetij in drugih gospodarskih subjektov za skupno 6,39 milijona evrov. Na Borzenu, ki izvaja javni poziv, ocenjujejo, da bo glede na trenutno dinamiko sredstev zmanjkalo že v drugi polovici avgusta.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da so sredstva Podnebnega sklada, namenjena subvencioniranju električnih vozil v okviru zdaj veljavnega programa porabe za obdobje 2025–2028, že praktično porabljena. Dodaten izziv predstavlja tudi dejstvo, da se je maja letos izteklo financiranje iz evropskega Načrta za okrevanje in odpornost. V obdobju med letoma 2024 in 2026 je bilo iz tega vira za subvencije električnih vozil namenjenih 43,9 milijona evrov.

Ker evropskega denarja ne bo več, bo morala država prihodnje subvencije financirati izključno iz nacionalnih virov. Na ministrstvu opozarjajo, da so ti precej bolj omejeni, zato bo treba prihodnje ukrepe skrbno načrtovati in prilagoditi razpoložljivim sredstvom.

Kaj sledi?

Za zdaj še ni znano, ali bo vlada letos sploh objavila nov javni poziv, prav tako niso znani morebitni pogoji ali višina prihodnjih subvencij. Nadaljnje financiranje bo odvisno predvsem od sprejetja novega programa porabe sredstev Podnebnega sklada, ki naj bi ga vlada obravnavala jeseni.

Na ministrstvu ob tem dodajajo, da bi v primeru novega razpisa predvidoma ohranili dozdajšnjo prakso. To pomeni, da bi do subvencije lahko bili upravičeni tudi kupci električnih vozil, ki bi avtomobil kupili še pred objavo novega poziva, če bi seveda izpolnjevali vse pogoje razpisa.

"Zavedamo se, da je za kupce električnih vozil pomembna informacija o možnosti subvencije, zato si bomo prizadevali, da relevantne informacije javnosti podamo takoj, ko bodo znane," so sporočili z ministrstva.
 

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