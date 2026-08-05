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Avtorji:
B. B., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
11.32

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Natisni članek
Rok Možič Rok Možič odbojka Verona Volley

Sreda, 5. 8. 2026, 11.32

1 ura, 7 minut

Verona Volley

Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša iz Verone

Avtorji:
B. B., STA

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Kitajska, liga narodov, Rok Možič | Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Volley. | Foto VolleyballWorld

Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Volley.

Foto: VolleyballWorld

Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Volley. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa.

"Moram reči, da se počutim dejansko kot doma." | Foto: VolleyballWorld "Moram reči, da se počutim dejansko kot doma." Foto: VolleyballWorld Že v mlajših letih si je želel igrati v Italiji

"Odločil sem se, da ne glede na to, da imam še eno leto veljavne pogodbe, podaljšam še za dve leti, in sem zelo zadovoljen. Mislim, da smo v zadnjih petih letih naredili vsako sezono posebej velik napredek, sploh pa je bilo zadnje leto ključno. Tudi zato sem se odločil, da še podaljšam sodelovanje. Vedno sem si želel, že v mlajših letih, igrati v Italiji. Na koncu, ko sem prišel sem, je bil zagotovo cilj osvojitev lige. In mislim, da gre projekt v pravo smer. Imamo res vrhunske igralce in vsako leto prihajajo večje in večje okrepitve. Cilj je zagotovo osvojitev italijanske lige in tudi zaradi tega sem se zagotovo odločil, da ostanem še dve leti," je pojasnil Možič.

"Kar se tiče Verone kot take, mi je postala res pri srcu že dejansko v prvem letu in je kot moj drugi dom. Blizu je Maribor, lahko pridejo tudi družina, prijatelji in punca. Moram reči, da se počutim dejansko kot doma. Tako da sem vesel, da ostajam v Veroni do leta 2029," je dodal slovenski reprezentant.

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