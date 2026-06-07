Po 40 tekmah končan zmagoviti niz Duplantisa, Slovenca na stopničkah

Evropski in slovenski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Stockholmu zasedel tretje mesto s 67,67 m in prvič v poletni sezoni ni zmagal. Anej Čurin Prapotnik, drugi slovenski predstavnik, je bil z 11,28 sekunde tretji na 100 m, ki sicer ni štel za točkovanje v ligi. Armand Duplantis je doživel enega redkih porazov.

Največjega zvezdnika svetovne atletike ta čas in domačina Armanda Duplantisa je v skoku s palico ugnal Kurtis Marschall. Avstralec, bronast na svetovnih prvenstvih 2023 in 2025 ter tudi na letošnjem dvoranskem SP, je preskočil 5,90 m, Duplantis pa je bil s 5,80 m drugi. Tako je bil končan 40 tekem dolg zmagoviti niz svetovnega rekorderja.

Duplantis nazadnje ni zmagal 21. julija 2023 na diamantni ligi v Monaku, potem je nanizal novo serijo zmag. Tistega dne je končal na četrtem mestu, saj se je boril z manjšo poškodbo zadnje lože.

Švedski atlet, marca letos je svetovni rekord prestavil na 6,31 m, je imel tokrat težave že na svoji začetni višini, 5,60 m je zmogel šele drugič. Na njegovi drugi višini, 5,80 m, je bil prek letvice prvič, nato je izpustil 5,90 m. Na šestih metrih je bil neuspešen dvakrat in je zadnji skok pustil za 6,05 m, kjer pa je bil vnovič neuspešen.

Po sredinem porazu v Rimu na 200 m se je aktualna trikratna svetovna prvakinja (100 m, 200 m, 4 x 100 m) Melissa Jefferson-Wooden iz ZDA vrnila na zmagovalne poti na 100 m s časom 10,84 sekunde.

Čeh, Stahl in Denny si zdaj delijo skupno vodstvo

V metu diska je zmagal Šved Daniel Stahl, olimpijski zmagovalec v Tokiu 2021 in trikratni svetovni prvak je vrgel 69,60 m. Drugi je bil Avstralec Matt Denny, bronasti na olimpijskih igrah pred dvema letoma je dosegel 69,02 m. Četrti je bil s 66,42 m aktualni olimpijski zmagovalec Roje Stona iz Jamajke.

Takole je zmago proslavljal Daniel Stahl. Foto: Guliverimage

Kristjan Čeh je bil s 66,23 m po prvi seriji drugi, pred njim je bil Stona s 66,41 m. Oba je z 69,60 m v drugi seriji prehitel Stahl, potem pa z 69,02 m še Denny. V drugi seriji, v kateri je Čeh ostal brez izida, je Stona vrgel 66,42 m, a je Čeh s 67,30 m v tretji seriji prišel na tretje mesto in mesto nižje potisnil Jamajčana.

Iz vodilne četverice je imel veljaven met v četrti seriji le Denny (64,90 m), peto je Stahl odprl s svojim četrtim neveljavnim metom, Čeh je drugič ostal brez daljave v preglednici, Denny in Stona pa tudi nista popravila svojih najboljših izidov. Šved in Avstralec sta bila brez izida tudi v zadnji seriji, Čeh pa s 67,67 m ni izboljšal svoje uvrstitve. V skupnem seštevku imajo Čeh, Stahl in Denny v vodstvu po 14 točk.

Anej Čurin Prapotnik na stopničkah

Na 100 m je z 10,07 (veter +0,5 m/s) zmagal Britanec Jeremiah Azu, ki je marca lani osvojil dvoranska naslova na 60 m tako na SP kot tudi na EP ter bil tudi tretji na EP na 100 m leta 2022.

a Anej Čurin Prapotnik je zasedel tretje mesto. Foto: Aleš Fevžer

Dve stotinki za njim je bil Taymir Burnet, član bronastih nizozemskih štafet na lanskem SP v Tokiu na 4 X 100 m in na dvoranskem SP na 4 X 400 m leta 2022 v Beogradu. Bil je tudi v štafetah na EP, ki sta bili srebrna leta 2024 in bronasta leta 2018.

"Hvaležen sem, da sem dobil priložnost za nastop na tako pomembni tekmi. To mi daje dodatno motivacijo za naslednje tekme v sezoni. Moj nastop je bil dober in obenem tudi slab. Startal sem kar dobro, potem pa po 15, 20 metrih malo zaostal. Zadovoljen sem z drugim delom teka, kjer ne zaostajam več, kot sem lani, kar je bila moja največja težava. Imam zelo konstantne čase v sezoni in sem vesel, da ostajam zdrav," je pojasnil Anej Čurin Prapotnik. Je drugi najhitrejši Slovenec vseh časov za slovenskim rekorderjem Maticem Osovnikarjem (10,13).

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