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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
17.30

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Natisni članek
atletika Varšava Lia Apostolovski Zala Istenič

Nedelja, 7. 6. 2026, 17.30

1 ura, 18 minut

Varšava, miting bronaste serije Svetovne atletike

Lia Apostolovski četrta, Zala Istenič šesta v Varšavi

Avtor:
STA

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Lia Apostolovski, Glasgow 2024 | Lia Apostolovski je v Varšavi skočila na četrto mesto. | Foto Guliverimage

Lia Apostolovski je v Varšavi skočila na četrto mesto.

Foto: Guliverimage

Ljubljančanka Lia Apostolovski je bila na bronasti seriji Svetovne atletike v Varšavi četrta v skoku v višino. Z 1,88 metra je izenačila svoj najboljši izid sezone. Druga slovenska predstavnika Zala Istenič iz Ljubljanskega Žaka je v teku na 100 m osvojila šesto mesto z 11,51 sekunde.

V skoku v višino je zmagala aktualna svetovna podprvakinja Poljakinja Maria Žodzik z 1,96 m pred Ukrajinko Irino Geraščenko, bronasta na olimpijskih igrah in evropskem prvenstvu leta 2024 je preskočila 1,92 m. Tretja je bil z dvema centimetroma manj Švedinja Louise Ekman (1,90 m).

"Prej ali slej se mi bo odprlo"

Petindvajsetletna Lia Apostolovski je v prvih skokih preskočila 1,78, 1,82 in 1,85 m, drugič 1,88 m, na višini 1,90 m pa je letvico trikrat podrla.

"Zelo sem zadovoljna s skakanjem, ker sem tehnično nastop opravila bolje kot pred štirimi dnevi, ko sem prvič letos dosegla 1,88 m in sem ponovno skakala na 1,90 m. Prej ali slej se mi bo odprlo. Tekme v močni konkurenci me vlečejo naprej," je dejala Apostolovski, ki je bron na dvoranskem SP v Glasgowu osvojila leta 2024.

"Škoda, da danes nisem izkoristila super pogojev"

Zala Istenič je bila šesta. | Foto: Peter Kastelic/AZS Zala Istenič je bila šesta. Foto: Peter Kastelic/AZS V tem škotskem mestu je leta 2019 zlato na dvoranskem EP na 60 m osvojila Poljakinja Ewa Swoboda, ki je bila tam tudi bronasta na omenjenem dvoranskem SP. Aktualna evropska podprvakinja na 100 m je v domači prestolnici tokrat zmagala z 10,99 sekunde.

"Tole pa je bilo daleč od optimalnega teka. Pred tekmo sem se dobro počutila, tudi na okrevanju je bilo tako. Reakcija na startu pa sem imela slabo kot tudi prvi del. Ko sem videla, da so tekmice konkretno pred mano že po desetih metrih, pa nisem našla pravega položaja za tek in sem bila zelo 'zakrčena," je sporočila Zala Istenič.

Za 23 stotink je zaostala za svojim osebnim rekordom 11,28, ki ga je dosegla 24. maja letos v Mariboru. "Škoda, da danes nisem izkoristila super pogojev. Mislim, da bom rabila nekaj tekem v tako močni konkurenci, da se bom osredotočila nase in ne bom gledala, kaj delajo druge," je dodala Istenič.

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