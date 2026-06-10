Kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šutej je na mitingu Celjskih knezov v knežjem mestu v skoku s palico preskočila 4,75 m za nov rezultat visoke svetovne vrednosti. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka je v troskoku zmagala z osebnim rekordom 14,50 m in ob dovoljenem vetru v hrbet (+1,9 m m/s).

Neja Filipič je s šestim izidom sezone in prvim med Evropejkami potrdila normo za evropsko prvenstvo avgusta v Birminghamu in je za Marijo Šestak (15,08 m), Anjo Valant (14,69 m) in Snežano Vukmirović (14,58 m) četrta na večni slovenski lestvici.

Na tekmi, ki je štela za mednarodno ligo Telekoma Slovenije in svetovno serijo challenger, se je organizatorjev in udeležencev "usmililo" tudi vreme in je celoten spored potekal v lepem vremenu kljub napovedanemu nalivu.

Državni rekord ji tokrat ni bil usojen

"Zelo sem zadovoljna z doseženim rezultatom, posebej zato, ker sem imela prilagojene treninge pred sezono in sprintov sploh nisem mogla delati ter je bila vadba zelo prilagojena. Poškodovano tetivo še vedno čutim, ampak se stanje zaradi številnih terapij ne slabša. Na prvi tekmi v sezoni sem tako na diamantni ligi v Rabatu nastopila popolnoma na slepo in rezultat je bi temu primeren," je na osmo mesto v Maroku spomnila Tina Šutej.

Tina Šutej je za zmago preskočila 4.75. Foto: Aleš Fevžer

Potem je izvrstno nastopila na diamantni ligi v Rimu in danes v Celju. Sedemintridesetletnica, ki je od leta 2021 osvojila osem medalj na velikih tekmovanjih, zadnjo marca letos z drugim mesto v poljskem Torunu na dvoranskem svetovnem prvenstvu, je imela tokrat tujo tekmico, a Čehinja Apolena Švabikova doslej še ni presegla 4,50 m. Šutej je v Celju, kjer trenira, 4,75 m preskočila v drugem soku, ko se je letvica kar pošteno majala, a ostala na stojalu. Potem ji ni uspelo sestaviti pravega skoka na 4,83 m, kar bi bil državni rekord.

"Tokrat mi ta dosežek ni bil usojen, bi bilo kar malo preveč, da bi mi to že sedaj uspelo. Vesela sem, da sem dosegla lepo višino, čeprav sem znova nastopila, ko so ostale tekmovalke končale. To pomeni, da sem imela med skoki le pet minut premora in to je premalo, da bi se res spočila. A zdaj brez pravih treningov v pripravljalnem obdobju skačem na lepih višinah," je zadovoljna Šutej. Naslednjič bo tekmovala v začetku prihodnjega tedna v Ostravi, ker bodo hkrati v skoku s palico nastopili tekmovalke in tekmovalci.

Filipič v ekstazi: Neverjetno, še zdaj ne morem verjeti

Enaintridesetletna Filipič, ki je od leta 2021 nastopila v finalih na večini velikih tekmovanj, je dvakrat zaporedoma preskočila 14 m (14,07 in 14,07 m), preden je v peti seriji pristala pri izidu kariere (14,50 m).

"Neverjetno, še zdaj ne morem verjeti. Imela sem poškodovan biceps in sem zato izpustila prejšnjo tekmo v Mariboru. Nisem želela, da bi se stanje poškodbe poslabšalo. Obenem sem zaradi poškodbe že mislila, da bom morala kar prečrtati letošnjo sezono. Potem pa osebni rekord, na roko nam je šlo tokrat tudi vreme," je vrelo iz Neje Filipič.

"Zaradi poškodbe sem že mislila, da bom morala kar prečrtati letošnjo sezono. Potem pa osebni rekord!" Foto: Aleš Fevžer

"Ko sem začela prvo serijo s 13,63 m, je bil to tehnično zelo slab skok, a glede na to zelo dobra daljava. Drugi poskus je bil malo slabši (13,39 m), nato pa sem nanizala tri skoke prek 14 m, v zadnji seriji pa nisem skakala. Tudi skok v predzadnji seriji, ki je bil najdaljši, tehnično ni bil najboljši. Tako se že zelo veselim naslednje tekme, diamantne lige v Dohi, zaradi katere bom morala izpustiti državno prvenstvo, ker sta tekmi hkrati," je dodala Filipič.

Vukovič zanesljivo upravičil vlogo favorita

Jan Vukovič (Kladivar) je po sprintu od zadnjega zavoja naprej zanesljivo upravičil vlogo favorita na 800 m, z 1:49,92 je ugnal Portugalca Nuna Cordiera (1:50,60).

Vid Botolin (Kladivar) je na 3000 m z 8:11,88 slavil pred Janom Kokaljem (Velenje, 8:17,08). Na 400 m ovire sta bila tretja Agata Zupin (Velenje, 57,39) in Mitja Zubin (Piran, 51,06), zmagala sta Natalija Švenda iz Hrvaške (56,81) in Srb Mihajlo Katanić (50,15).

V skoku v višino je z 1,74 m zanesljivo zmagala Monika Podlogar (Olimpija), v metu diska pa Veronika Domjan (Ptuj, 53,54 m). Tia Taja Živko (Kladivar) na miljo z 4:52,97 ni bila kos Gresi Bakrici iz Kosova (4:43,71). Dva stadionska kroga je z osebnim rekordom 2:06,97 najhitreje pretekla Gaja Kovačec (Maribor).

V troboju v metu kladiva je Brazilec Gustavo de Silva Luis vrgel točno 70 m in za štiri centimetre ugnal Jana Emberšiča (Domžale) ter za 12 Jakoba Urbanča (Brežice). Anže Durjava (ŽAK) je s 74,22 m prepričljivo slavil v metu kopja.

Naslednja tekma v okviru mednarodne slovenske lige bo 19. in 20. junija v Mariboru, kjer bo DP.

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