Petek, 31. 7. 2026, 13.33
1 ura, 25 minut
EP v atletiki
Slovenska atletika je v razcvetu
Slovenska atletika je v razcvetu, kar potrjuje tudi podatek, da bo kljub nekaterim poškodbam na avgustovskem evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.
V ženski konkurenci bodo tekmovale Zala Istenič (100 in 200 m), Lina Hribar (200 m), Anita Horvat (800 m in 4x400m), Klara Lukan (10.000 m), Maruša Mišmaš Zrimšek (10.000 m), Tina Šutej (palica), Neja Filipič (troskok), Lia Apostolovski, Ela Velepec (obe skok v višino), Liza Šajn (maraton), Maša Medjimurec, Ajda Kaučič, Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik (vse 4x400m).
V moški bodo nastopili branilec naslova z zadnjega EP v Rimu 2024 Kristjan Čeh (disk), Anej Čurin Praprotnik (100 m in 4x100m), Rok Ferlan, Lovro Košir (oba 400 m in 4x400 m), Jan Vuković (800 m in 4x400 m), Matic Ian Guček, Mitja Zubin (oba 400 m ovire in 4x400 m), Filip Jakob Demšar (110 m ovire), Andrej Skočir, Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Timotej Cvelbar ter Maj Janža (vsi 4x100m).
Pod vodstvom Ladislava Mesariča in tehničnega vodje Roka Kocjančiča bodo ekipo spremljali trenerji Milan Kranjc, Srđan Đorđević, Tevž Korent, Rožle Prezelj, Matija Šestak, Boštjan Fridrih in Mirko Kocuvan.
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