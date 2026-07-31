Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
31. 7. 2026,
13.33

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
atletika

Petek, 31. 7. 2026, 13.33

1 ura, 25 minut

EP v atletiki

Slovenska atletika je v razcvetu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Tina Šutej, diamantna liga, Monako 2026 | Tina Šutej | Foto Reuters

Tina Šutej

Foto: Reuters

Slovenska atletika je v razcvetu, kar potrjuje tudi podatek, da bo kljub nekaterim poškodbam na avgustovskem evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.

V ženski konkurenci bodo tekmovale Zala Istenič (100 in 200 m), Lina Hribar (200 m), Anita Horvat (800 m in 4x400m), Klara Lukan (10.000 m), Maruša Mišmaš Zrimšek (10.000 m), Tina Šutej (palica), Neja Filipič (troskok), Lia Apostolovski, Ela Velepec (obe skok v višino), Liza Šajn (maraton), Maša Medjimurec, Ajda Kaučič, Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik (vse 4x400m).

V moški bodo nastopili branilec naslova z zadnjega EP v Rimu 2024 Kristjan Čeh (disk), Anej Čurin Praprotnik (100 m in 4x100m), Rok Ferlan, Lovro Košir (oba 400 m in 4x400 m), Jan Vuković (800 m in 4x400 m), Matic Ian Guček, Mitja Zubin (oba 400 m ovire in 4x400 m), Filip Jakob Demšar (110 m ovire), Andrej Skočir, Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Timotej Cvelbar ter Maj Janža (vsi 4x100m).

Pod vodstvom Ladislava Mesariča in tehničnega vodje Roka Kocjančiča bodo ekipo spremljali trenerji Milan Kranjc, Srđan Đorđević, Tevž Korent, Rožle Prezelj, Matija Šestak, Boštjan Fridrih in Mirko Kocuvan.

Preberite še:

Živa Remic
Sportal Zakaj mora biser svetovne atletike trenirati na Rožniku in PST?
Anita Horvat
Sportal Uspešni slovenski nastopi na DP v Zagrebu
Noah Lyles
Sportal Ameriški atletski zvezdnik z 9,79 sekunde izenačil osebni rekord
atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.