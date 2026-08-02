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Avtor:
Alenka Teran Košir

Nedelja,
2. 8. 2026,
6.00

Osveženo pred

8 ur, 57 minut

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Natisni članek
Pogi Challenge Tadej Pogačar Tadej Pogačar Komenda S klanca v klanc

Nedelja, 2. 8. 2026, 6.00

8 ur, 57 minut

Pogačar spet v akciji, tokrat bo kolesarje lovil na vzponu na Krvavec

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tadej Pogačar | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Tridnevni kolesarski praznik Pogi Challenge v Komendi bo danes doživel nov vrhunec. Na edinstveni prireditvi Iz klanca v klanec bo petkratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar na svojem najljubšem klancu, Krvavcu, lovil rekreativne kolesarje. Izziv se bo začel ob 10. uri, dogajanje pa bomo na Sportalu spremljali v živo. Po koncu vzpona se bo program preselil v Komendo, kamor bo Pogačarja okoli 14. ure s helikopterjem pripeljal skakalni šampion Domen Prevc.

Krvavec ima v Pogačarjevi kolesarski zgodbi prav posebno mesto. Tam je dosegel eno svojih prvih zmag, takrat še kot nadobuden kolesar v kategoriji dečkov C, vzpon pa še danes šteje za svojega najljubšega.

Proti Krvavcu se je prvič podal okoli leta 2009, ko je bil na cestnem kolesu šele drugo sezono. Istega leta je nastopil tudi na dirki od Ambroža proti smučišču.

"Del trase je potekal po asfaltu, del po makadamu, mislim, da je tudi deževalo. Če se prav spomnim, je bila to moja prva zmaga. Na Krvavec imam res lepe spomine," je Pogačar povedal na petkovi novinarski konferenci, na kateri se je razgovoril o številnih temah.

V zadnjih šestih letih se je na tem vzponu pojavljal redkeje, ga je pa leta 2024 izkoristil kot zadnji preizkus forme pred odhodom na Dirko po Franciji. "Dva dni pred odhodom na Tour sem se preizkusil in postavil osebni rekord. Takrat sem vedel, da imam dobre noge. Če se prav spomnim, sem do rampe potreboval okoli 31 minut."

S klanca v klanc | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Najtežje je že na začetku

Udeležencem nedeljskega vzpona svetuje predvsem preudaren začetek. "Če se želite preizkusiti in iti do svojih meja, začnite nekoliko bolj zadržano. Najtežji del pride skoraj takoj, v prvih dveh kilometrih. Če tam pretiravate, bo nadaljevanje zelo dolgo. Za vse druge pa velja: uživajte v razgledih," je položil na srce kolesarjem, med katerimi bo tudi letos veliko tujcev. Lani so se dogodka udeležili predstavniki iz kar 36 držav.

Na startni listi naj bi bilo 1177 kolesarjev, toliko kot ima klanec višinskih metrov, tudi presenetljivi lanski zmagovalec Andrew Feather. Ta nam je po lanskem uspehu v intervjuju za Sportal zagotovil, da bo letos še bolje pripravljen. Lani je klanec premagal v 44 minutah in 15 sekundah. Gre letos lahko še hitreje?

Kolesarski izziv Pogi Challenge je razdeljen na dva dela. Udeleženci se bodo najprej v zaprti vožnji podali iz Klanca pri Komendi in prevozili 9,1 kilometra, nato pa jih bo ob vznožju Krvavca čakal precej zahtevnejši del: 15,1 kilometra s povprečnim naklonom osmih odstotkov in višinsko razliko 1177 metrov. 

Pester program in dobrodelna nota

Po koncu dirke se bo za razliko od lani, ko se je zabava nadaljevala na Krvavcu, dogajanje preselilo nazaj v Komendo. Ob 11.45 bo tam na sporedu Pogi kviz, okoli 14.00 naj bi helikopterskim prevozom v dolino priletela Pogačar in kopilot Domen Prevc, od 14.30 naprej pa bodo obiskovalci lahko uživali v spremljevalnem programu s Pogačarjem.

Celoten dogodek ima tudi letos dobrodelno noto. Pogačar namreč na dražbi ponuja svoje predmete, celoten izkupiček pa bo namenjen Fundaciji Tadeja Pogačarja, ki pomaga otrokom in mladostnikom s težjimi boleznimi, predvsem rakom, ter njihovim družinam. Pogačar se je že v soboto družil z nekaterimi prejemniki štipendij, ki jih podeljuje njegova fundacija.

Dirka S klanca v klanc
NEDELJA, 2. AVGUST
KOMENDA–KRVAVEC–KOMENDA

Ura Dogajanje Lokacija
7.00 Registracija in prevzem startnih številk Komenda
9.00 Odprtje fan cone Komenda
10.00 Start dirke S klanca v klanc Komenda
11.00 Prihod prvih tekmovalcev v cilj Krvavec
11.45 POGI kviz Komenda
14.30 Zabavni program s Tadejem Pogačarjem Komenda
16.00 Zabava z Deejay Time Komenda

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