Ameriški atletski zvezdnik z 9,79 sekunde izenačil osebni rekord

Noah Lyles je v noči s petka na soboto po srednjeevropskem času osvojil svoj tretji naslov prvaka ZDA v teku na 100 metrov, ko je na ameriškem prvenstvu v atletiki s časom 9,79 sekunde izenačil osebni rekord in dosegel najboljši izid sezone na svetu.

Olimpijski prvak Noah Lyles je bil na začetku teka v rahlem zaostanku, a je v zadnjih 30 metrih silovito pospešil in prepričljivo zmagal pred veteranom Ronniejem Bakerjem, ki je tekel 9,88 sekunde. Tretje mesto je zasedel Kenny Bednarek, ki je dosegel enak čas kot Baker.

"Trener mi je rekel: 'Zatakni jim roko v žep, ne pusti jim pobegniti' ... Naredil sem tisto, kar znam," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil Lyles. Izenačil je osebni rekord, ki ga je postavil ob zmagi na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.

Tako se je vrnil na zmagovita pota po porazu v Parizu pred mesecem dni. Takrat je Lyles tekel 9,92 sekunde in za rojakom Trayvonom Bromellom zaostal za vsega stotinko sekunde.

V ženski konkurenci je Sha'Carri Richardson, svetovna prvakinja iz leta 2023 in srebrna olimpijka iz Pariza, osvojila svoj tretji naslov državne prvakinje na 100 metrov s časom 10,77 sekunde. Šestindvajsetletna atletinja iz Teksasa je imela težavno sezona 2025, v kateri pri branjenju naslova svetovne prvakinje na 100 m ni stopila na zmagovalni oder.

Tokrat je prehitela svojo trening partnerico Kaylo White, ki je bila druga s časom 10,90 sekunde. Tretja je bila Tamari Davis z 11,00 sekunde. "Preprosto čudovito je biti v boljšem položaju, biti zdrava tako mentalno in fizično kot tudi čustveno. Vse delo, ki sva ga opravila s trenerjem, se zdaj dosledno obrestuje," je dejala Richardson.