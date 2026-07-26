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Avtor:
STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
20.48

Osveženo pred

58 minut

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Natisni članek
atletika

Nedelja, 26. 7. 2026, 20.48

58 minut

Zagreb, atletika

Uspešni slovenski nastopi na DP v Zagrebu

Avtor:
STA

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Anita Horvat | Anita Horvat | Foto Peter Kastelic/AZS

Anita Horvat

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenska ženska štafeta 4 x 400 m je v okviru dvodnevnega hrvaškega državnega prvenstva v atletiki v Zagrebu zmagala s 3:33,39. Tekle so Ajda Kaučič, Maša Medjimurec, Maja Pogorevc in Anita Horvat. Izven konkurence je nastopilo precej slovenskih predstavnikov, ki niso imeli pravice do finalnih nastopov v tekih, a so dosegli dobre dosežke.

Poleg štafete je bila drugi dan hrvaškega DP Lia Apostolovski najboljša v skoku v višino s 1,87 m, Monika Podlogar pa je bila tej tej disciplini peta (1,74 m). Jakob Urbanč je bil drugi v metu kladiva z 68,03 m, Lina Hribar pa druga na 200 m (24,12), kjer je bila šesta Maja Kostanjevec (25,03) Klara Janža sedma (24,90), Tisa Božič pa sedma (25,04).

Maja Bedrač je bila v skoku v daljino tretja (6,25 m), Manca Starašinič pa šesta (5,96 m). Gašper Dovšak je bil v troskoku tretji (14,96 m). Na 400 m ovire je bila Neža Dolenc druga (58,78), tretja Mia Marušič (59,62), četrta pa Maša Podgornik pa (59,86). Med atleti je v tej disciplini Gal Sagmeister dosegel tretji (53,43), Izak Ziliani pa četrti izid (53,64).

Na 3000 m zapreke je bil tretji Tjaž Djaip (9:13,28), četrti Nil Kerin (9:53,68), na 800 m pa Tvit Trajbarič sedmi (2:03,06).

Prvi dan SP je bil prav tako uspešen za Slovenijo. Lovro Mesec Košir je dosegel najboljši čas na 400 m in se znova spustil pod 46 sekund (45,94), peti je bil na tej razdalji Maj Janža (47,98), šesti pa Lenart Rener (48,14).

Lovro Mesec Košir | Foto: Jure Banfi Lovro Mesec Košir Foto: Jure Banfi

Prvi je bil tudi Filip Dominkovič s 74,35 m v metu kopja, kjer je imel tretji izid Luka Zarnik (68,55 m). Hana Sekne je bila najboljša med vsemi na 100 m ovire (13,34), tretja Katjuša Jordan Nadižar (13,95), četrta pa Katja Tomšič (14,14).

Jernej Gumilar je dosegel drugi čas kvalifikacij na 100 m z 10,77, Dino Subašić je imel tak izid v skoku v daljino s 7,55 m, v metu diska pa Veronika Domjan (54,72 m). Na 400 m je imela drugi izid Maša Medjimurec (52,98), tretjega pa Manca Marčelja (54,35). Lea Haler je imela drugi dosežek (9:45,59) na 3000 m, četrtega pa Ana Vita Verneker (10:09,29).

Na 100 m je imela četrti izid kvalifikacij Klara Janža (12,20), šestega Hana Sekne (12,24), osmega pa Katja Tomšič (12,32). Četrta je bila na 1500 m tudi Petja Klojčnik (4:21,52). Slovenska ženska štafeta 4 x 100 m ni prišla do cilja.

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