Celjski atlet Vid Botolin (Kladivar) je pozno sinoči v belgijskem Oordegemu popravil enega najstarejših slovenskih rekordov. V teku na 5000 metrov je s časom 13:27,96 izboljšal več kot 52 let star dosežek Petra Sveta, ki je 12. junija 1974 v Berlinu tekel 13:32,8. Botolin je imel 29. čas, z osebnim rekordom 12:57,32 je slavil Abdihamid Nur iz ZDA.

Triindvajsetletni Vid Botolin se je prejšnjemu državnemu rekordu Sveta nekajkrat že zelo približal, tokrat pa se je zavihtel na vrh večne slovenske lestvice. Na njej je sedaj tretji s časom 13:36,10 njegov trener Romeo Živko.

"Danes mi je končno uspelo. Zelo pametno sem tekel, zadnji kilometer pa je bil zelo hiter in sem ga zelo dobro zaključil. Zelo sem zadovoljen, rekord je bil moj cilj že kar nekaj časa. Sedaj se bom vrnil na treninge in imel naslednjo tekmo čez nekaj tednov," je za STA pojasnil Botolon.

V začetku julija je belgijskem Leuvnu osebni rekord na 3000 metrov prestavil na 7:53,97 ter le za malo zgrešil slovenski rekord na tej razdalji, Pred dvema tednoma je prav tako v Belgiji, v Heusden Zolderju, popravil še osebni dosežek na 5000 metrov s 13:35,96.

Pogoji so bili fantastični

"Prve tri kilometre sem tekel tokrat malo počasneje kot na prejšnji tekmi, ko sem tekel 13:35. A sem se počutil močnega, bil sem tudi sredi skupine. Pogoji so bili fantastični. Skušal sem čim manj gledati na čas in sem se osredotočal na tehniko teka. Proti koncu sem vseeno pogledal na uro in sem videl, da bom lahko tekel rekord. Zadnjih 600, posebej pa 400 m, je bilo zelo hitrih in tam se naredil to potrebno razliko za izboljšanje rekorda. Veliko fantov nas je tudi ostalo v veliki skupini in v takem primeru je lažje teči hitro," je opisal svoj rekordni tek v Oordegenu.

Petja Klojčnik je bila z izidom sezone 2:03,57 enajsta na 800 metrov. Jan Vukovič (Kladivar) je z 1:46,22 osvojil 13. mesto na 800 metrov, Anže Svit Požgaj (Slovan) pa je z 1:49,94 dosegel 53. izid. Rok Markelj (Triglav) je s 3:38,42 dosegel 25. čas na 1500 metrov.

Nil Kerin (Slovan) je na 28. mestu postavil osebni rekord 9:07,96 na 3000 metrov. V teku na 1500 metrov je Lea Haler (Žak) s 4:21,64 postavila osebni rekord za 52. čas, Tia Tanja Živko (Kladivar) pa je s časom 4:28,44 zasedla 63. mesto.