Olimpijski prvak Noah Lyles zmagal, a ni imel najhitrejšega časa dneva

Olimpijski prvak Noah Lyles in podprvakinja Sha'Carri Richardson sta se brez težav uvrstila v polfinale teka na sto metrov na ameriškem prvenstvu v atletiki. Lyles je svoj uvodni nastop na prvenstvu označil za dobro ogrevanje.

Olimpijski prvak Noah Lyles, ki je na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 osvojil zlato medaljo v teku na sto metrov, je zmagal v svoji kvalifikacijski skupini s časom 9,97 sekunde in si zagotovil mesto v polfinalu z drugim najhitrejšim časom dneva. Hitrejši od njega je bil le nekdanji svetovni prvak Christian Coleman, ki je tekel 9,96 sekunde.

Lyles je napovedal hitrejši finale na stadionu Icahn, kjer je jamajški zvezdnik Usain Bolt leta 2008 tekel svetovni rekord 9,72 sekunde. Pozneje je sicer znamko izboljšal na zdajšnjih 9,58 sekunde.

Coleman, leta 2019 dvoranski svetovni prvak in rekorder na 60 m, je bil prav tako zadovoljen z "gladkim startom" prvenstva. "Uspelo mi je teči pod deset sekundami, ne da bi zares pritisnil do konca, kot vem, da zmorem, zato sem s tem zadovoljen," je dejal Coleman, ki je dosegel najboljši čas kljub rahlemu vetru v prsi.

Richardson izrazita favoritinja za naslov

Sha'Carri Richardson je bila pričakovano najhitrejša v kvalifikacijah. Foto: Reuters Sha'Carri Richardson, svetovna prvakinja iz leta 2023 in olimpijska podprvakinja iz leta 2024, je bila najhitrejša v ženskih kvalifikacijah s časom 10,90 sekunde. V finalu bo izrazita favoritinja za ameriški naslov, saj se je Melissa Jefferson-Wooden, ki je dobitnica treh zlatih medalj na lanskem svetovnem prvenstvu, ta teden odločila za nastop zgolj v teku na 200 metrov.

Med le peščico finalnih preizkušenj na uvodni dan ameriškega prvenstva je Woody Kincaid z močnim finišem zmagal v teku na deset tisoč metrov s časom 30:13,66 in premagal bronastega z olimpijskih iger 2024, Granta Fisherja, ki je tekel 30:14,46.

Pri ženskah je na deset tisoč metrov zmago slavila Sydney Vaught s časom 33:36,98.

Isaac Grimes je osvojil svoj drugi zaporedni ameriški naslov v skoku v daljino, potem ko je v zadnjem poskusu dosegel daljavo 8,18 metra.