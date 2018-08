Primož Kozmus je 17. avgusta leta 2008 postal olimpijski prvak. Foto: Getty Images

… leta 2008 je nekdanji metalec kladiva Primož Kozmus spisal zgodovino. Na olimpijskih igrah v Pekingu je postal prvi, in do danes edini, slovenski atletski olimpijski prvak.

Do zlatega odličja na štadionu Ptičje gnezdo je takrat 28-letni Brežičan prišel z izjemno serijo metov – prav v vseh šestih poskusih je kladivo zalučal prek 80 metrov. Najdlje je orodje letelo v drugem poskusu, ko je pristalo pri 82,02 metra. Na drugem in tretjem mestu je končala beloruska dvojica Vadim Devjatovski – Ivan Tihon.

… leta 2009 je Kozmus prav tako 17. avgusta postavil nov mejnik. Na svetovnem prvenstvu v Berlinu je obogatil zlato zbirko in postal prvi slovenski atlet z naslovom svetovnega prvaka.

Kladivo je v peti in šesti seriji zalučal do oznake 80,84 metra in za več kot meter in pol premagal drugovrščenega Poljaka Szymona Ziolkowskega, tretji je bil s skoraj tremi metri manj od Kozmusa Rus Aleksej Zagornij. Najuspešnejši slovenski atlet vseh časov je še danes edini slovenski predstavnik kraljice športov, ki se lahko pohvali z naslovom svetovnega prvaka.

Omenjenima zlatima kolajnama je Kozmus, ki je zaradi težav s hrbtom lani končal kariero, dodal srebrno kolajno z OI pred štirimi leti v Londonu ter srebro (Osaka, 2007) in bron (Daegu, 2011) na SP.

Zgodilo se je …

Leta 1947 je za madžarsko nogometno izbrano vrsto prvič nastopil Jozsef Bozsik, ko je na balkanskem pokalu sodeloval pri zmagi nad Bolgarijo z 9:0 v Budimpešti. Skupno je zbral kar 101 nastopov, kar je bil vse do letošnjega evropskega prvenstva rekord madžarske izbrane vrste. Na EP ga je po številu nastopov za Madžarsko prehitel vratar Gábor Király.

Leta 1988 je ameriški atlet Harry Reynolds na atletskem mitingu v Zürichu postavil svetovni rekord na 400 metrov (43,29), s čimer je po dveh desetletjih popravil rekorden čas rojaka Leeja Evansa (43,86). Reynolds je rekord držal več kot desetletje, leta 1999 ga je s 43,17 izboljšal Michael Johnson. Ta dosežek pa je na OI v Riu de Janeiru pred dnevi uspelo izboljšati Južnoafričanu Waydu van Niekerku, ki je ciljno črto prečkal s časom 43,03.

Leta 1992 je na prijateljski tekmi proti Mehiki (2:0) v Moskvi prvič za reprezentanco nastopil Vladimir Bešastnik. S 26 goli v 71 nastopih je bil dolgo rekorder ruske izbrane vrste. Pozneje ga je prehitel Aleksandr Keržakov.

Leta 2004 je nekdanja slovenska judoistka Urška Žolnir na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bronasto odličje. V boju za bron je premagala Kanadčanko Mario Helen Chisholm.

Leta 2005 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Branka Oblaka odigrala prijateljsko tekmo proti Walesu in remizirala z 0:0.

Rodili so se …

1943 – nekdanji japonski smučarski skakalec Jukio Kasaja

1949 – nekdanji francoski alpski smučar Jean-Noël Augert

1952 – nekdanji brazilski dirkač formule 1 Nelson Piquet,

1952 – nekdanji argentinski teniški igralec Guillermo Vilas

1964 – nekdanji brazilski nogometaš Jorginho

1966 – nekdanji kanadski hokejist Don Sweeney

1970 – nekdanji ameriški teniški igralec Jim Courier

1970 – nekdanji norveški nogometaš Oyvind Leonhardsen

1976 – kanadski hokejist Eric Boulton

1977 – nekdanja francoska nogometaša Thierry Henry in William Gallas

1978 – francoski atlet Mehdi Baala

1980 – nekdanji nizozemski nogometaš Jan Kromkamp

1982 – angleški nogometaš Phil Jagielka

1984 – nekdanji ameriški košarkar Dee Brown

1986 – ameriški košarkar Rudy Gay

1991 – telovadka Saša Golob

1993 – švedska plavalka Sarah Sjöström